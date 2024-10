Liverpool perd son gardien pour quelques semaines

Liverpool perd sa muraille.

Sorti sur blessure ce samedi lors de la victoire de Liverpool à Crystal Palace, Alisson Becker ne va pas retrouver les terrains tout de suite. Le Daily Mail indique ce mercredi que le gardien des Reds ne devrait pas retrouver ses gants avant au moins un mois et demi, en raison d’une blessure aux ischios-jambiers. Une mauvaise nouvelle pour Arne Slot et ses poulains, qui vont devoir se passer du Brésilien pour les chocs face à Chelsea (le 20 octobre) et Arsenal (le 27).

« C’est toujours un coup dur quand il se blesse, pas seulement pour lui, mais pour nous tous en tant qu’équipe , avait déploré le technicien, avant de glisser un taquet à la Fédé. C’est peut-être quelque chose que la FA devrait examiner : si vous jouez mercredi soir, pourquoi avons-nous un coup d’envoi précoce lors d’un match à l’extérieur ? Ou alors, ils doivent me regarder et faire tourner tous mes joueurs, c’est sûrement aussi de la malchance, je ne sais pas. » Il va devoir compter sur l’Irlandais Caoimhin Kelleher, qui avait déjà Alisson la saison dernière, pour la même blessure.

Ibou Konaté fera le job, pas d’inquiétude.

