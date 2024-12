James McAtee, l’antivirus de Manchester City

Si Luis Enrique profite des fêtes pour regarder un peu de football anglais, ce dimanche n’aura pas manqué de lui apporter quelques enseignements, alors que le très attendu (et déterminant) PSG-City approche à grands pas. Tout d’abord, que les Citizens ont toujours autant les guiboles qui tremblent à chaque accélération adverse et multiplient les erreurs indignes de leur niveau. Mais aussi qu’un jeune milieu offensif de 22 ans que pas grand monde n’attendait est entré pour apporter un peu de sérénité aux siens.

Dans le marasme actuel, où plus aucun joueur offensif ne semble capable d’évoluer à un niveau correct, voir un gamin de l’académie apporter une bouffée d’air frais a de quoi redonner un semblant de sourire à Pep Guardiola. Ce n’est d’ailleurs guère un hasard si le gamin de Salford fut le premier choix de coaching de son entraîneur, à un moment où son équipe tanguait comme rarement, menaçant de sombrer au King Power Stadium. Jérémy Doku ou Jack Grealish, eux, restaient bien sagement engoncés dans leurs sièges, la mine des mauvais jours sur le visage. Après deux entrées d’une petite minute depuis l’entame de la saison outre-Manche, le garçon a cette fois saisi sa chance à la place de Phil Foden, qui reste le dernier joyau poli dans le coin. Sur la pelouse depuis à peine huit minutes, c’est lui qui déclenche l’action du deuxième but signé Erling Haaland d’un débordement plein d’une confiance bienvenue. Avant de balancer un enroulé plein d’audace dans la foulée, sans trouver le cadre.

ERLING HAALAND RETROUVE LE CHEMIN DES FILETS ⚽️ Manchester City mène 2-0 et entrevoit la victoire !#LEIMCI | #PremierLeague pic.twitter.com/DFCsChhSqA — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) December 29, 2024

Parti pour rester ?

Un aplomb dont McAtee avait déjà fait preuve en Ligue des champions, inscrivant un but dès son premier match de la campagne sur la plus grande scène européenne face au Slovan Bratislava, début octobre. De quoi s’octroyer deux nouvelles apparitions depuis, contre le Sparta Prague et Feyenoord. En attendant le Parc des Princes pour défier un autre adepte du n°87 ? Ces derniers jours, l’avenir de celui qui avait été envoyé s’aguerrir à Sheffield United la saison dernière semblait devoir s’écrire ailleurs, et ce, dès cet hiver. À moins que Guardiola ne voie en lui une partie de la solution au trou noir traversé par les siens depuis deux mois ? « J’aimerais beaucoup le garder, confiait cet été le technicien catalan avant de voir son vœu exaucé. C’est un gars spécial pour jouer dans les petits espaces, et nous n’en avons pas beaucoup. Quand vous jouez dans une équipe qui se bat pour ne pas être reléguée, cela vous donne quelque chose de spécial… »

Les divers prétendants intéressés par l’accueil du bonhomme pourraient ainsi devoir chercher la perle rare ailleurs. Surtout au vu du discours de l’intéressé. « Il est évident que c’est mon rêve de jouer pour ce club. Je vais baisser la tête, faire de mon mieux et voir comment ça se passe. Je ne me préoccupe pas vraiment des minutes, lâchait le pur produit du centre de formation juste avant le lancement de la saison. Je veux juste apprendre du meilleur manager, des meilleurs joueurs. […] Mon objectif est de faire mes preuves et d’intégrer l’équipe autant que possible. » Trois ans après avoir goûté à ses premières minutes dans son club de cœur sur la pointe des pieds, le vainqueur de la Youth Cup 2020 sous le maillot des Skyblues (avec un but en finale contre Chelsea) espère que son heure est enfin venue. Luis Enrique, lui, préférerait que la bascule qui propulsera le jeune homme dans de nouvelles sphères ne s’opérera pas le 22 janvier prochain.

