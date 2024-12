Brighton et Brentford confirment leur méforme avec un nul sans but

Brighton 0-0 Brentford

Difficile de retourner sur les terrains deux jours après les fêtes.

Privés de vacances en raison du Boxing Day, Brighton et Brentford se sont quittés sur un match nul et vierge ce vendredi dans le cadre de la 18e journée de Premier League. Un résultat qui n’arrange aucune des deux formations, qui restent respectivement sur une série de six matchs sans victoire pour les Seagulls et de quatre pour les Bees.

La rencontre débute pourtant sur des bases solides, avec une frappe sur le poteau de Julio Enciso pour les locaux à la 4e minute de jeu, puis un but de Yoane Wissa pour les visiteurs 10 minutes plus tard, annulé pour une légère position de hors-jeu. Les hommes de Fabian Hürzeler dominent largement les débats grâce aux nombreuses actions de Kaoru Mitoma et d’Enciso, auteur de huit tentatives à lui seul en première période (un record depuis Luis Suárez contre Aston Villa en 2013). Brentford fait toutefois le dos rond et élève son niveau de jeu en seconde période pour tenir le résultat. Au classement, les deux équipes sont voisines, Brighton étant dixième (26 pts) et Brentford onzième (24 pts).

Pour une rencontre entre des mouettes et des abeilles, ça n’a pas volé bien haut.

