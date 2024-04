Pronostic Brentford Brighton : Analyse, cotes et prono de l’affiche de Premier League

Des buts des deux côtés entre Brentford et Brighton

15e, Brentford connaît une saison très compliquée et commence à voir la zone rouge se rapprocher. La faute notamment à cette série de mauvais résultats qui dure depuis maintenant 7 matchs (5 défaites, 2 nuls). On notera tout de même un match nul encourageant lors de la dernière journée pour la réception de Manchester United (1-1). Pour cette rencontre, plusieurs joueurs sont toujours indisponibles, à commencer par les défenseurs Hickey, Mee, Henry ou Pinnock, et les milieux Dasilva et Schade. En revanche, l’armada offensive est au complet, avec l’ancien Lorientais Wissa (7 buts), Mbeumo (7 buts, 3 passes), mais surtout l’international anglais Toney qui a déjà inscrit 4 buts depuis son retour de suspension.

9e, Brighton est bien trop loin des premières places européennes et vient de se faire éliminer de la C3 par la Roma et de la FA Cup par les Wolves. Même s’ils n’ont plus grand-chose à jouer, les Seagulls auraient pu accrocher Liverpool, mais ont été dominés et ont fini par craquer (2-1) lors de la dernière journée. Des joueurs assez importants comme March, Milner, Gilmour, mais également Mitoma vont manquer la rencontre, blessés. En revanche, les éléments clés lors de ces derniers matchs seront bien présents, à l’image d’Adingra (6 buts) qui a sorti une superbe prestation contre les Reds, ou encore le buteur de ce match côté Brighton, Welbeck (4 buts). Les pistons Estupinan et Lamptey sont des éléments importants du dispositif, tout comme le milieu Gross (4 buts, 10 passes en PL). Ces éléments ne nous permettent pas de désigner un vainqueur, mais au vu du potentiel offensif de part et d’autre, on devrait assister à une rencontre très ouverte et riche en buts.

