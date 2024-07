Un des gardiens de l’Euro rejoint l’AEK

Au nom du père.

L’international albanais Thomas Strakosha quitte Brentford pour rejoindre l’AEK Athènes. ll a signé pour cinq ans avec le récent deuxième du championnat de Grèce, qui a terminé à deux points du champion le PAOK. L’AEK avait remporté le championnat en 2023, et compte dans ses rangs le champion du monde 2018 Djibril Sidibé, mais aussi le Suisse Steven Zuber ou le Croate Domagoj Vida. Le gardien qui a joué les trois matchs de l’Albanie à l’Euro 2024, avait rejoint Brentford en 2022, où il n’a disputé que six matchs, dont deux de Premier League, barré par le Néerlandais Mark Flekken. Il avait auparavant disputé plus de 200 rencontres avec la Lazio.

We wish Thomas Strakosha all the best as he leaves to join AEK Athens on a permanent transfer 🙏

— Brentford FC (@BrentfordFC) July 8, 2024