Le procès de l’agression de Yoane Wissa a débuté

Yoane Wissa, ancien joueur du FC Lorient et aujourd’hui attaquant de Brentford en Premier League, a été victime d’un fait divers sordide. Trois ans et demi après les événements, une femme de 36 ans comparaît ce mardi devant la cour d’assises du Morbihan, accusée de violence sur le footballeur, de tentative d’enlèvement d’enfant et de tentative d’assassinat.

Yoane Wissa, absent mais marqué

Les faits remontent à l’été 2021. Le 1er juillet, l’accusée s’introduit chez Wissa, récemment devenu père, avant de l’agresser à l’acide, va dans la chambre de son nouveau-né, mais repart les mains vides. Le joueur subira des brûlures graves, notamment au niveau des yeux, nécessitant une opération, mais l’enfant ne sera pas enlevé.

Ce n’était malheureusement que le début : le lendemain, à Vannes, elle s’en prend à une mère gambienne qu’elle brûle grièvement avant d’enlever son nourrisson. Le bébé sera retrouvé sain et sauf au domicile de l’accusée, à Vannes. Depuis le début du procès couvert notamment par Ouest-France, les témoignages dressent la personnalité trouble de l’accusée.

Décrite comme une « mère aimante » par certains, elle est aussi qualifiée de « grande menteuse » et de personnalité difficile à cerner. Les experts parlent de « souffrances psychologiques intenses », liées à une enfance marquée par des violences physiques, psychologiques et même incestueuses, selon son ex-compagnon.

Le joueur, qui a préféré ne pas assister à la première journée d’audience, mais qui pourrait être présent lors des prochaines, reste marqué par cette agression. « Il y a de vraies séquelles », confie son avocat à RMC. Installé en Angleterre avec sa famille, Wissa avait posté une photo rassurante après l’attaque, affirmant vouloir « avancer » et laisser cet épisode derrière lui.

L’accusée risque jusqu’à 30 ans de réclusion.

