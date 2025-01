Une étude montre que les footballeurs sont plus intelligents que la moyenne

Vous ne verrez plus jamais vos idoles de la même façon.

Selon une étude britannico-suédoise, réalisée le 15 janvier par l’université d’Oxford et le Karolinska Institute puis relayée par le Times, les footballeurs professionnels seraient secrètement des génies ! De quoi démonter tous les clichés autour du « footballeur sans cerveau ». Pour cela, les deux organismes ont sondé un total de 200 joueurs, au Brésil et en Suède, sur des domaines bien précis : la mémoire, les fonctions exécutives et la résolution de problèmes.

Ils se trouvent parmi les tout meilleurs du monde dans ces exercices (soit un quotient intellectuel supérieur ou égal à 155), explique au journal britannique Predrag Petrovic, l’un des auteurs de cette étude et maître de conférences à Karolinska. Des résultats qui seraient encouragés par le fait que les joueurs réfléchissent beaucoup, et sont souvent dans la prise de décision ou dans l’anticipation sur le terrain. La façade du footballeur stupide en conférence de presse serait, selon ces chercheurs, un amalgame entre le niveau d’éducation et l’intelligence.

Le langage un peu bateau et les phrases répétitives que l’on peut entendre lors des rendez-vous face aux médias (avec en meilleur exemple le « continuer à travailler », cuisiné à toutes les sauces) serait aussi dû à la pression médiatique subie continuellement par le joueur professionnel, comme expliqué dans une chronique du Spectator : « Dès qu’un joueur ouvre la bouche, il est prudent, car les tabloïds sont à l’affût comme des vautours, prêts à amplifier ou déformer. Il suffit de leur poser des questions intelligentes pour obtenir, généralement, des réponses intelligentes. »

Nice, merci pour rien