Daniele De Rossi se lance dans un nouveau projet

Daniele De Rossi, l’ancien milieu et entraîneur de la Roma, est désormais officiellement le propriétaire d’Ostiamare, actuellement 17e de Serie D, selon la Repubblica. Après une fin mouvementée à la tête du club giallorosso, il a décidé de relever un nouveau défi : sauver Ostiamare, son club d’enfance. L’ancien champion du monde a racheté les parts de la société, épongé les dettes et offert au club du littoral un avenir plus serein.

Daniele De Rossi is the new owner of boyhood club Ostiamare ❤️✨ pic.twitter.com/cPqHYO24HE — Kekula ASR (@Kekulaaa) January 24, 2025

En plus d’assurer la survie du club, il a promis une transformation complète des infrastructures. « Daniele a déjà garanti au Campidoglio qu’il procédera à la démolition des irrégularités et à la mise en sécurité des installations », rapporte Alessandro Onorato, adjoint au sport de Rome. De Rossi souhaite faire d’Ostia un véritable troisième pôle du football romain, derrière la Roma et la Lazio, avec un plan ambitieux mêlant investissements, formation des jeunes et développement technique. Il prévoit par ailleurs de rénover le stade de 1000 places.

