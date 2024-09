De Rossi n’est plus entraîneur de la Roma

Grazie e arrivederci.

Daniele Rossi n’est plus l’entraîneur de l’AS Roma. Le club romain l’a annoncé ce mercredi matin par un communiqué sur ses réseaux sociaux. « L’AS Roma annonce que Daniele De Rossi a été relevé de ses fonctions d’entraîneur principal de l’équipe première. La décision du club est prise dans le meilleur intérêt de l’équipe, afin de pouvoir reprendre rapidement le chemin souhaité, à un moment où la saison n’en est encore qu’à ses débuts. »

Sur les quatre premières journées de championnat De Rossi et ses protégés n’ont pris que trois points et ont subi un revers à domicile face à Empoli (1-2). Cette annonce est assez surprenante car malgré ce début de saison compliqué, rien ne semblait présager une décision si radicale. À la fin de son communiqué, le club romain a déclaré : « A Daniele, qui sera toujours chez lui dans le club des Giallorossi, un grand merci pour le travail accompli ces derniers mois avec passion et dévouement. »

