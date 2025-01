Emerson Royal absent plusieurs mois après sa blessure en Ligue des champions

Pas encore officialisé, Kyle Walker fait déjà des ravages à Milan.

Alors que le latéral droit anglais est en passe d’être officiellement prêté par Manchester City à l’AC Milan, son intégration devrait être plus rapide que prévu. Et pour cause, son homologue Emerson Royal sera absent deux mois, selon la presse italienne, alors que le club entraîné par Sergio Conceição a annoncé qu’il souffrait d’une « lésion importante au mollet droit ».

Lors du match des Rossoneri mercredi contre Gérone, remporté sur la plus petite des marges, le défenseur brésilien s’est rapidement blessé tout seul sur une course, avant de s’asseoir pour demander le changement. Il a dû céder sa place au bout de seulement quatre minutes de jeu à Davide Calabria, présent dans l’équipe type de la semaine en C1.

La double peine ?

En plus de rater plusieurs longues semaines, la peine pourrait être double pour le défenseur, arrivé cet été en Italie en provenance de Tottenham. Selon la presse italienne, Emerson Royal s’apprêtait en effet à jouer peut-être son dernier match à Milan : il était tout proche de rejoindre Galatasaray. Cette longue blessure devrait donc remettre en question le transfert, si le club turc n’a pas envie de prendre de risque.

La voie est désormais royale pour Walker.

