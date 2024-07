Un couple indonésien prénomme son fils en associant deux légendes de l'AS Roma

Avec un tel blase, il ne pourra être que fidèle.

L’amour du football va parfois bien au-delà de la raison, et c’est probablement ce qui s’est passé en Indonésie, où un couple s’est fait remarquer en prénommant son fils en hommage à deux légendes de l’AS Roma : Totti De Rossi. Un prénom comme vous pouvez le deviner inspiré de Francesco Totti et Daniel De Rossi, deux joueurs ayant effectué toute leur carrière dans le club giallorosso, avec le second encore présent dans le club comme entraîneur de l’équipe première. C’est un créateur de contenu indien qui l’a révélé sur son profil X.

An Indonesian Romanista has named his child Totti De Rossi! Only love and passion Daje Roma! 🟡🔴 pic.twitter.com/IOaXwPCtWL — Ajay Ravi Menon (@AjayRaviMenon) July 20, 2024

Ce phénomène n’est pas si rare que ça, comme ont pu le souligner quelques internautes en réponse à ce post. Exemple notable, Koffi Olomide, un chanteur congolais, a nommé son fils Del Pirlo Mourinho et a même consacré plusieurs chansons ou vidéos à lui.

