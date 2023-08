Décès de l’entraîneur Carlo Mazzone, légende de la Serie A

Le championnat italien perd une icône.

Ex-défenseur central devenu en tant qu’entraîneur le recordman du nombre de bancs en Serie A (792 rencontres entre 1974 et 2006, et même 797 si l’on compte les matchs de barrages), Carlo Mazzone s’est éteint à l’âge de 86 ans. Il est notamment connu pour avoir lancé, en professionnel, la légende Francesco Totti – avec qui il gardera un lien particulier – lorsqu’il coachait la Roma (1993-1996). Il a également eu sous sa tutelle à Brescia Andrea Pirlo, Roberto Baggio ou encore Pep Guardiola, et est passé sur les banquettes de la Fiorentina, du Napoli ou de Cagliari, entre autres.