Pronostic AS Roma Bologne : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

AS Roma – Bologne : Un match pour la Ligue des Champions

Depuis l’intronisation de Daniele de Rossi le 16 Janvier 2024, l’AS Rome a de très bons résultats. D’une formation de 2e partie de tableau, l’ex-international italien a haussé son club de cœur à la 5e place à l’aube de cette journée. 55 points au compteur pour l’AS Rome, et un besoin immédiat de l’emporter ce soir car en effet, Bologne (4e), possède 4 points d’avance sur le club de le la Louve, avec 1 match en moins pour les hommes de de Rossi. Ces derniers n’ont plus perdu depuis 7 matchs en Série A, sans compter le dernier interrompu face à l’Udinese (1-1) suite au malaise d’E.Ndicka. Finalement, leur dernier duel national achevé remonte au 6 avril et a vu l’AS Rome remporter le derby de la ville aux 7 collines devant la Lazio (1-0). Ces dernières semaines, le club de la capitale a livré une performance majestueuse en Ligue Europa. Lors d’un double-affrontement face à l’AC Milan en quart, elle a signé un premier succès à San Siro (0-1) le 11 avril, et un second jeudi dernier dans l’Olimpico (2-1) le 18 avril pour accéder à la demi-finale devant le Bayer Leverkusen de Xabi Alonso dans quelques semaines.

En face, le Bologne de Thiago Motta est irrésistible et joue les trouble-fêtes dans cette Série A 2023-24. Le très courtisé coach du BFC 1909 voit son équipe jouer au ralenti ces dernières semaines. Effectivement, le 4e de Série A avait une occasion en or de creuser l’écart avec le 5e (AS Roma) à la faveur d’un calendrier très abordable. En déplacement à Frosinone le promu (18e), le 7 fois championnat d’Italie n’a pas trouvé la faille dans le Benito-Stirpe où les deux formations se sont quittées sur un match nul et vierge (0-0) il y a deux semaine. Ensuite, 6 jours plus tard, cette fois-ci dans son stade, Bologna n’a pas trouvé la faille une seconde fois consécutivement face à Monza (0-0), enchaînant ainsi une 2e contre-performance dans cette Serie A. Bien que l’AS Roma ait donné de sa personne pour vaincre l’AC Milan en quart de finale de la C3, elle pourrait l’emporter et ainsi mettre la pression sur un Bologne qui n’avance plus du tout, avec potentiellement un Dybala des grands soirs, comme jeudi (buteur face au Milan)

