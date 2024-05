304€ à gagner avec Monaco & Chelsea (+100€ DIRECT de bonus offerts)

Comme lors de notre dernier combiné qui remonte, on essaie de vous faire gagner ce week-end. Et pour jouer notre combi, Winamax vous offre 100€ de bonus DIRECT à récupérer si vous déposez !

Déposez 100€ et misez DIRECT avec 200€

100€ DIRECT de bonus sont à récupérer Winamax en ce moment !

Récupérez le montant de votre 1er dépôt en Freebets après inscription jusqu’à 100€ chez Winamax.

Exemples de ce bonus Winamax en fonction du montant de votre 1er dépôt :

– Si vous déposez 50€, Winamax vous offre direct 50€ de bonus et vous avez donc 100€ pour miser.

– Si vous déposez 100€, Winamax vous offre direct 100€ de bonus et vous avez donc 200€ pour miser.

Cliquez sur ce lien ou sur l’image ci-dessous pour profiter du Bonus Winamax

Notre combiné du week-end

Monaco – Clermont :

Battu par un Lyon en forme la semaine passée, Monaco a vu sa belle série de 4 victoires s’arrêter. Celle-ci devrait se reprendre samedi face à la lanterne rouge Clermont qui aura du mal à se sauver. Les Monégasques, et leur armada, devraient s’imposer au Louis II pour sécuriser sa place en Ligue des Champions et aller chercher le statut de vice-champion de France.

Chelsea – West Ham :

Et si Chelsea sauvait sa saison ? Remonté à la 8e place, les Blues ne sont plus qu’à 3 points de la 6e place, déjà européenne, et à 2 points de la 7e, qui pourrait le devenir. Vainqueur de Tottenham jeudi, Chelsea a enregistré sa 6e victoire sur ses 7 derniers matchs (pour un nul), alors que West Ham, dépassé au classement par son adversaire du jour, a perdu 4 de ses 5 derniers déplacements.

Si vous misez par exemple sur les victoires de Monaco et Chelsea dans un pari combiné, la cote atteindra :

2,02 chez Winamax qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT (déposez 100€ et jouez avec 200€).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax.

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce combiné et tentez de gagner 304€ (404€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

– Vous avez le droit en + à 250€ de bonus pour jouer au poker.