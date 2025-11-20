S’abonner au mag
Le tirage au sort des barrages de la zone Europe

QB
L’Italie sait à quelle sauce elle sera mangée en barrages

Le chemin est tracé.

Le tirage au sort a mis l’Irlande du Nord sur la route de l’Italie en demi-finales des barrages pour la Coupe du monde 2026. La Nazionale aura l’avantage de recevoir la bande de Conor Bradley, mais en cas de qualification, elle devra ensuite se déplacer, soit au Pays de Galles, soit en Bosnie-Herzégovine, pour valider son ticket pour le Mondial.

Dans la voie B, l’Ukraine affrontera la Suède. En parallèle, la Pologne devra se défaire de l’Albanie et cette fois, Robert Lewandowski pourra marquer autant de buts qu’il le voudra. Dans la voie C, le Kosovo tentera de prolonger son rêve face à la Slovaquie, avant une finale contre le vainqueur de Turquie-Roumanie. La voie D promet davantage de suspense : le Danemark sera opposé à la Macédoine du Nord et la Tchéquie à l’Irlande. Les demi-finales sont prévues le 26 mars et les finales le 31 mars.

Amoureux des multiplex, préparez-vous.

Six places pour 22 équipes : mode d’emploi des barrages pour le Mondial

QB

