Aron Dønnum dans le viseur de la justice

Aron Dønnum pensait n’avoir à répondre qu’à la commission de discipline de la LFP le 26 novembre prochain. Mauvaise nouvelle : le parquet de Toulouse s’en mêle aussi. Une enquête préliminaire pour injure publique en raison de la race a été ouverte après son geste polémique lors de TFC-Le Havre (0-0), le 2 novembre selon L’Équipe.

Main devant le nez en regardant le milieu camerounais Simon Ebonog, comme pour dire « ça pue » : un geste qui a immédiatement enflammé le débat sur le racisme dans les stades. « Normal de ne pas laisser le foot gérer seul », explique le procureur David Charmatz, déterminé à faire le ménage.

Digard ne décolère pas

Du côté du Havre, Didier Digard avait très vite dénoncé un signe raciste et ne comprend pas comment un tel comportement peut encore exister en Ligue 1. Même si Le Havre avait décidé de ne pas porter plainte, la justice toulousaine n’a pas laissé filer l’ailier droit. Dønnum, lui, rejette toute intention raciste. Il est parti en sélection norvégienne et s’est contenté de quelques minutes de jeu contre l’Estonie, pas un souffle contre l’Italie.

Reste que le milieu toulousain va bientôt devoir s’expliquer. Sur le terrain judiciaire, cette fois.

