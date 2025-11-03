Le Havre ne portera pas plainte dans l’affaire Dønnum

Retour au football.

La rencontre entre Toulouse et Le Havre de ce dimanche dernier a fait parler d’elle non pas pour la qualité du football proposé au Stadium, mais pour un geste quelque peu étrange et déplacé commis par Aron Dønnum envers Simon Ebonog. Didier Digard a été l’un des premiers à monter au créneau, faisant allusion à un geste raciste, alors que plusieurs joueurs toulousains ont pris la défense de leur coéquipier norvégien. Celui-ci fera prochainement face à la commission de discipline de la LFP, saisie par le Conseil national de l’éthique. Cette décision satisfait Jean-Michel Roussier, le président du HAC, interrogé ce lundi soir par L’Équipe. « La position du club est de dire que le geste nous paraît inqualifiable. […] Mais je rajoute que ce qui me paraît également inqualifiable, c’est que pendant les quatre ou cinq minutes qui ont suivi, les deux arbitres du dispositif VAR n’aient à aucun moment soulevé un problème avant le coup de sifflet final. C’est incompréhensible qu’ils aient laissé passer le truc. Je n’ai pas l’explication, et on ne l’aura sans doute jamais », affirme d’abord le dirigeant havrais.

Pas de plainte à venir

« Ce n’est plus notre sujet. On n’a pas réfléchi à solliciter quelqu’un, on ne va pas porter plainte, pour nous, le sujet est clos. On attendait de savoir, avant de réfléchir à ce qu’on aurait pu faire le cas échéant, ce que l’institution Ligue ou Fédération allait faire. On a eu la réponse ce matin et je n’avais pas beaucoup de doute que cette convocation allait tomber pour le joueur. Ça me paraissait une évidence. Le foot n’est pas le sujet. Dans tous les cas de figure, le geste est déplacé », poursuit Roussier, qui ne donnera donc pas de suite supplémentaire à ce dossier qui se clôturera ainsi avec la décision de la commission de la discipline.

La date du verdict n’a pas encore filtré.

