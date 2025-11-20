Paul Pogba, l'épreuve du terrain

La France retient son souffle : Paul Pogba devrait enfin rejouer au football ce samedi, à Rennes, à l'occasion de la 13e journée de Ligue 1. Le champion du monde est arrivé au bout de la première phase de son Pogback sur le plan physique. Il reste à transformer l'essai dans un contexte compétitif relevé, avec la pression et l'intensité.

Alors peut-être… Le bout du tunnel est plus que jamais en vue pour Paul Pogba. Samedi soir, le champion du monde 2018 pourrait fouler la pelouse du Roazhon Park et ainsi prendre part à un match officiel pour la première fois depuis le 3 septembre 2023. Encore quelques heures à tenir pour éviter une rechute et pouvoir faire ses grands débuts en Ligue 1. Quelques heures où il faudra manipuler ses bouteilles de parfum avec soin, et rester solide sur ses appuis au moment de promener le chien. Monaco n’attend que ça. Lui aussi.

Patienter avec le sourire

Cinq mois se sont déjà écoulés depuis l’arrivée de la Pioche sur le Rocher. D’emblée, l’ASM a tempéré les attentes et appelé à la patience. À raison. Les maillots floqués à son nom se sont arrachés, mais Pogba, lui, ne l’a toujours pas porté. On n’efface pas 18 mois de suspension en un claquement de doigts. Surtout quand on est sujet aux blessures. Le milieu de terrain n’a plus joué depuis septembre 2023 et, peut-être plus préoccupant encore, il faut remonter au 16 avril 2022 pour le voir passer plus d’une demi-heure sur un terrain. L’ASM n’a pas voulu brûler les étapes. La priorité : poser les fondations d’une condition physique compatible avec le football de haut niveau, avec l’objectif de (re)lancer sa star au mois d’octobre.

La cuisse et la cheville du joueur en ont décidé autrement. « Je préfère patienter avec le sourire », postait-il alors sur Instagram. Plusieurs semaines ont passé, et tous les feux semblent cette fois au vert. Pogba s’est entraîné normalement vendredi, samedi et dimanche. Il a coupé lundi, comme prévu, avant de revenir au boulot mardi. La communication de l’ASM reste pour le moment discrète. Tout juste voit-on Pogba le temps d’une demi-seconde dans une vidéo d’entraînement publiée ce jeudi matin. Sébastien Pocognoli ne pourra en revanche pas éluder le sujet au moment de la traditionnelle conférence de presse d’avant-match.

« La tête contrôle beaucoup de choses »

Même sans être à 100%, Pogba ne sera pas de trop dans cette fin d’année. Monaco reste sur deux défaites en championnat, accuse déjà cinq points de retard sur le podium et montre une fragilité inquiétante (21 buts encaissés, soit la troisième défense la plus perméable de Ligue 1). Les quatre prochaines semaines seront corsées avec deux matchs de Ligue des champions (à Pafos mercredi, puis contre Galatasaray le 9 décembre) et quatre de championnat (dont le PSG et l’OM). Un peu de sang neuf ferait du bien, forcément, même si Pocognoli ne veut « plus trop s’avancer », un poil échaudé par l’entorse à la cheville du mois dernier.

« Tout ce que je peux dire, c’est que quand il est sur le terrain, je vois quelqu’un d’heureux et focalisé sur le fait de revenir au plus haut niveau, insiste-t-il. Paul a une grosse force de caractère. Et je pense que la tête contrôle beaucoup de choses. » De ce côté-là, tout semble aller pour le mieux. Pogba s’éclate à Monaco, où il vit une bromance intense avec Ansu Fati. En attendant de rayonner sur le pré, il étale son bonheur familial sur les réseaux, avec ses enfants et sa compagne. Un homme bien dans sa tête, déterminé à montrer qu’il est un joueur bien dans ses pompes.

Monaco et Lille boudent toujours l’arbitrage français