En direct : Monaco-Lyon (1-3)
Tolisso, après avoir été une ordure avec ses adversaires, fait preuve de pitié et n'ose pas tirer, alors qu'il avait un créneau. Corentin le Magnanime.
Gros match de Abner. On a toujours pas compris où il jouait, mais il l'a bien fait.
🔀 Changement pour Olympique Lyonnais. Orel Mangala remplace Abner
🔀 Changement pour Olympique Lyonnais. Adam Karabec remplace Pavel Šulc
L'ASM coule. Pour son dernier ballon, Abner est trouvé dans la surface. Contré dans un premier temps, il parvient à conclure, face à une défense monégasque débordée. Le break est fait, et c'est logique !
⚽ But de Abner pour l'Olympique Lyonnais !!
🔀 Changement pour Monaco. Stanis Idumbo Muzambo remplace Aleksandr Golovin
🔀 Changement pour Monaco. George Ilenikhena remplace Mika Biereth
🟨 Carton jaune pour Corentin Tolisso, averti pour gain de temps.
Morton tente sa chance de loin, l'enroulée est facilement captée par Kohn.
Le rouge offre de la maîtrise à l'OL, qui fait tranquillement tourner. Ça va être compliqué pour Monaco...
🟨 Carton jaune pour Ruben Kluivert, qui est venu pester suite à la faute.
Coulibaly qui part semelle en avant sur ce duel, et nettoie sa semelle sur le cou de Tagliafico... L'image fait peur...
🟥 Carton rouge pour Mamadou Coulibaly. Ce genou en avant sur ce duel aérien contre Tolisso... L'image est choquante à vitesse réelle.
Salisu qui se fait mal sur l'action qui suit... La malédiction continue à Monaco ?
Derrière Sulc a un bon ballon de contre, mais Moreira ne fait pas le poids au duel contre Salisu. Que de rythme, qu'on vous dit !
Golovin passe à tous les coups sur son côté, mais son centre est sur la poitrine de Tolisso, qui se fait plaisir sur ce dégagement...
La frappe de Tolisso à l'entrée de la surface ! C'est trop axial pour inquiéter Kohn, mais c'était dangereux !
Ça part dans tous les sens. D'un côté, Lyon fait une sortie de balle impeccable, puis l'ASM repart à l'attaque, se fait contrer...
Ce match est décousu comme si on était à la 88e, alors qu'on dépasse à peine l'heure de jeu.
LA REMISE DE BALOGUN !!! Le ballon aurait du profiter à Biereth, mais Ruben Kluivert fait encore un retour énorme !
Bon, que de faits de jeu dans ce match. Surtout qu'avec des défenses aussi fébriles de part et d'autre, on risque de voir d'autres buts... Et tant mieux !
⚽ Quel but de Pavel Šulc !! Nouvelle relance foireuse de l'ASM, le ballon profite aux Lyonnais, et Šulc est trouvé plein axe devant la surface. Personne ne l'attaque, alors il prend le temps d'armer une frappe au premier poteau, au ras du sol. C'est létal !
Derrière, ce sont les Lyonnais qui repartent à l'attaque, avec Tolisso en fer de lance. Le corner qui suit donne des frissons à la défense de l'ASM, et Ouattara est à deux doigts de faire main...
Une vraie pestouille, le Coco.
Faute confirmée ! Les Monégasques sont rouges de colère. Tolisso pousse une première fois Balogun. Provocateur, il s'effondre quand l'attaquant lui répond... Et obtient gain de cause. Les Lyonnais peuvent être contents !
Sur le corner qui suit, Thilo Kehrer pense inscrire le but du 2-1 de la tête, mais Monsieur Brisard siffle faute sur Tolisso. Consultation de la VAR en cours...
LA FRAPPE DE BALOGUN !! C'est contré par Kluivert. Golovin s'était promené sur son côté gauche, et son centre au second poteau trouve Akliouche, sa remise de la tête trouve Balogun, le néerlandais intervient au dernier moment !
Ce sont les Lyonnais qui ont le pied sur le ballon en ce début de seconde mi-temps. Ils passent par les côtés, avec des débordements de Sulc, mais personne n'est la pour reprendre.
Bon, qui va prendre le meilleur sur l'autre selon vous ?
C'est reparti !
Allez, tout le monde revient sur le terrain. On peut s'y remettre !
Sur ce, rideau sur ce premier acte animé ! Monaco a dominé, puis perdu de sa superbe, après deux sorties prématurées sur blessure. Lyon a mené, et s'est fait surprendre sur un but un peu gag dans le temps additionnel. Le spectacle est néanmoins au rendez-vous, on se retrouve pour la suite dans quinze minutes !
Un but pour le moins fouili. Les Lyonnais attaquent, les Monégasques dégagent d'un long ballon en cloche, dévié dans le dos de la défense rhodanienne par Biereth. Mata se retrouve au duel face à Balogun, qui le mange littéralement. Mata s'effondre, Balogun a le contre favorable, Greif sort loin de ses cages et se troue. Camara en profite, et devance d'un rien Kluivert, pour pousser le ballon au fond. Un partout !
⚽ But de Mamadou Coulibaly pour Monaco ! Suffisait de le dire !
Ils ne sont pas sereins, les Monégasques, en cette fin de première période.
Qu'est-ce qu'il nous a foutu, Balogun, sur ce coup-là ? La protection de balle/talonnade en touche, vous m'en direz tant.
Ouh Philippe Kohn qui se foire sur sa sortie dans les pieds de Alfonso Moreira...
Alors qu'on aura... Huit minutes de temps additionnel.
La vilaine obstruction du dos de Tagliafico, qui a stoppé Ouattara le coude levé...
Quelle tacle de Kluivert sur Balogun ! Trouvé dans la surface, le Monégasque tente sa chance, mais le tacle du batave le dégoûte !
Maitland-Niles s'est transformé en CR7 l'espace d'un instant. Malheureusement, ça n'a pas duré jusqu'à sa frappe.
Ils ne sont pas vernis les monégasques, mais c'est quand même trop léger derrière. Les Lyonnais ont attaqué deux fois, ils ont mis un but et eu une énorme occasion.
⚽ But de Pavel Šulc pour Olympique Lyonnais ! Le corner est parfaitement tiré par Corentin Tolisso, Tagliafico dévie au premier poteau, et Pavel dévie de la cuisse au second, ça fait but !
Attention à la perte de balle de Coulibaly dans ses trente mètres, ça profite aux Lyonnais qui obtiennent un corner.
🟨 Carton jaune pour Clinton Mata, qui subit la loi de Folarin Balogun. Quelle misère il lui met, l'Américain. Ce tirage de short derrière...
🔀 Changement pour Monaco. Kassoum Ouattara remplace Christian Mawissa
Aïe aïe aïe, Mawissa qui se blesse à son tour... L'épidémie continue, et deuxième changement à venir pour l'ASM...
Tolisso qui crie super fort histoire que Kehrer chope un second jaune... Malin, mais ça ne marche pas.
Il pouvait faire mieux, Moreira. Même si c'était bien placé, il avait pas mis de punch. Heureusement pour les Monégasques !
ENORME OCCAZ POUR LYON !!! La récupération est haute, Morton sollicite Tolisso pourn le une-deux et décale Moreira, mais sa frappe est trop molle et Kohn se couche parfaitement !
Chaque phase de jeu monégasque met en danger l'OL, même quand il y a des erreurs. Derrière, les Lyonnais ont toutes les peines du monde à relancer proprement.
OULALA Mika Biereth qui s'était infiltré sur le côté droit, son centre sur Balogun est un poil trop devant l'Américain, alors que Mata s'était effondré au duel avec le neuf monégasque. Attention, danger !
Monsieur Brisard laisse beaucoup jouer, encore une fois sur ce bloc sur Moreira. Il y aurait pu y avoir obstruction, mais ça continue !
Et la petite mandale de Mawissa sur Moreira derrière. Dans la tronche !
Maitland-Niles qui tacle Golovin, mais pas le ballon. Six mètres derrière. Normal.
Ils ont mis de la vaseline sur leurs crampons, les Lyonnais ? Impossible de tenir le ballon pour eux.
Morton avait un super coup franc à tirer, bah il l'a envoyé en plein dans le mur. Pas ouf.
C'était bien tiré, mais ça ne donne rien. Grosse pression de l'ASM en ce début de match !
Dans le mur pour Caio Henrique, corner à suivre !
Je suis de l'avis de Daniel Bravo, la faute me paraît légère.
La faute de Tagliafico sur Akliouche, après une superbe remise de Mika Biereth. Attention au coup franc, plein axe à 20 mètres !
Je n'ai pas bien vu qui c'était, mais heureusement que le gardien lyonnais est sorti comme un ouragan sur le coup !
OH L'OCCAZ MONEGASQUE, LA SORTIE DE GREIF !
Derrière la contre-attaque fait trembler l'OL, mais Balogun tarde à tirer, bien pris par Kluivert ! Le pressing monégasque met la défense des Gones en panique, corner à suivre !
Oh l'occasion pour Tolisso, sur ce coup franc rentrant au premier poteau de Morton. Tolisso se foire et rate le ballon, ce qui facilite l'intervention de Kohn, c'était chaud !
Sinon, l'OL a un coup franc excentré intéressant à tirer. Kohn a pris place, le jeu peut reprendre !
L'énième tuile pour l'ASM. C'est dur !
🔀 Changement pour Monaco. Philipp Köhn remplace Lukáš Hrádecký, dont le genou a tourné.
Lukas Hradecky est aussi au sol, il n'a toujours pas repris de son choc à la première minute. Attention, le genou semble touché...
🟨 Carton jaune pour Thilo Kehrer, qui a découpé Alfonso Moreira. Mérité, ce jaune !
La première frappe bien anglaise de Tyler Morton. Ici, ça se siffle.
Première frappe cadrée, signée Golovin ! Greif n'est pas surpris, mais les Asémistes poussent !
On cherche Biereth dans le dos de la défense côté ASM, mais le Mika s'est pris un coup d'épaule de Ruben Kluivert, il n'a pas tenu le choc.
C'est assez brouillon comme début de match, mais c'est agité et volontaire. Tout ce qu'on aime !
Réponse de l'ASM, qui part à l'attaque de la défense lyonnaise par l'intermédiaire de Mika Biereth. C'est dégagé, mais les intentions sont claires !
Et la première offensive lyonnaise ! Lyon s'est lancé à l'abordage sans se poser de questions, et Lukas Hradecky a du s'employer pour enlever le ballon de la tête de Pavel Sulc. Quel départ !
C'est parti !
Sinon, on peut arrêter de champion d'automne alors qu'on est en janvier ? Il n'y a rien de plus insupportable. En même temps, il n'y a plus de saison, de nos jours.
Vous pensez qu'on aura le droit au Monaco insipide qui perd 1 à 0, celui qui se prend des chouilles quatre buts à un, ou celui qui a battu Paris pour sa seule victoire en championnat depuis début novembre ? Parce que oui, ça va pas fort chez les monégasques, qui ont malgré tout une chance de recoller au wagon européen s'ils prennent la mesure des Lyonnais pour leur premier match de l'année 2026. Objectif, revenir à un point de l'OL, cinquième avec 27 points. Alors, vos pronos ?
Côté lyonnais, le grand bénéficiaire de cette CAN est Ruben Kluivert, qui gratte des titularisations alors que ce n'était pas gagné d'avance pour lui. Il sera accompagné par Clinton Mata dans l'axe, de retour après l'élimination expéditive de l'Angola. Le malheur des uns fait le bonheur de Paulo Fonseca !
Bon, on aura le droit à un choc entre des équipes un peu diminuées, entre la CAN et les blessures. Moussa Niakhaté, qui affronte pile en même temps le Soudan avec le Sénégal, va beaucoup manquer à l'OL, déjà amoindri par les blessures longues durées de Ernest Nuamah et de Malick Fofana, et par les longueurs administratives qui empêchent la recrue Endrick d'être sur la feuille de match. Mais la palme revient bien évidemment à l'ASM, avec sa liste des absents longue comme un bras, entre les blessures de Paul Pogba, Ansu Dati, Vanderson, et bien sûr la rupture du ligament croisé de Takumi Minamino. Il faut ajouter à cela la suspension de Denis Zakaria, et les absences de Krépin Diatta et Lamine Camara, qui sont eux aux côtés de Moussa Niakhaté cet après-midi. De quoi nous assurer un match décousu avec plein de buts ?
Salut l'équipe ! Alors, on a bien profité des réjouissances ? La gueule de bois du 31 est partie ? On est tout émoustillé par le retour de notre chère Ligue 1 ? Ça tombe bien, car nous aussi. Surtout quand elle nous sert un morceau de choix pour illuminer notre samedi après-midi : installez vous bien, car l'AS Monaco qui reçoit l'OL, c'est pas de la tarte ! Plus que quinze minutes avant que le goûter soit servi !
Monaco
Olympique Lyonnais
Par Baptiste Brenot