En direct : Monaco-Lyon (1-3)

Bon, on aura le droit à un choc entre des équipes un peu diminuées, entre la CAN et les blessures. Moussa Niakhaté, qui affronte pile en même temps le Soudan avec le Sénégal, va beaucoup manquer à l'OL, déjà amoindri par les blessures longues durées de Ernest Nuamah et de Malick Fofana, et par les longueurs administratives qui empêchent la recrue Endrick d'être sur la feuille de match. Mais la palme revient bien évidemment à l'ASM, avec sa liste des absents longue comme un bras, entre les blessures de Paul Pogba, Ansu Dati, Vanderson, et bien sûr la rupture du ligament croisé de Takumi Minamino. Il faut ajouter à cela la suspension de Denis Zakaria, et les absences de Krépin Diatta et Lamine Camara, qui sont eux aux côtés de Moussa Niakhaté cet après-midi. De quoi nous assurer un match décousu avec plein de buts ?