Ce que l'Italie doit faire pour s'imposer 9-0 contre la Norvège

La mission est simple pour l'Italie : une victoire par 9 buts d'écart face à la Norvège et la qualification à la Coupe du monde sera dans la poche. Si Gennaro Gattuso a annoncé que c'était mission impossible, voici 5 choses à faire pour réussir cet exploit. Et même pas besoin d'appeler Ethan Hunt.

→ Titulariser Guglielmo Vicario

Capitaine de la sélection italienne, Gianluigi Donnarumma était sur le banc lors de la victoire face à la Moldavie (0-2), Gennaro Gattuso lui ayant préféré Guglielmo Vicario. Et l’ancien coach de l’OM a eu raison. Car s’il est déjà « impossible de battre la Norvège 9-0 » selon ses dires, c’est encore plus dur de les battre 10-1 ou 11-2. Alors pour éviter de devoir marquer plus de 9 buts, l’Italie va impérativement devoir empêcher la Norvège de marquer. Et donc empêcher Erling Haaland de scorer. Seul petit problème, le Cyborg n’a pas trouvé le chemin des filets que lors de deux rencontres cette saison : face à Aston Villa (1-0) et Tottenham (2-0). Le portier des Spurs ce jour-là ? Guglielmo Vicario. Alors que dans le même temps, Haaland s’amuse à martyriser Donnarumma à chaque entraînement de Manchester City. Comme avec Tottenham, Vicario ne prendra donc pas de buts face à la Norvège pusqu’il a trouvé la solution anti-Haaand. Ne reste plus qu’à en mettre 9 mais les Spurs ne pouvaient pas compter sur Giacomo Raspadori et Riccardo Orsolini eux.

→ Marquer à la 3e minute

Le 27 août 2022, Liverpool s’imposait 9-0 face à Bournemouth en Premier League égalant ainsi le record de la plus large victoire de l’histoire de la compétition. Cinq ans plus tôt, le 5 mars 2017, le FC Barcelone réalisait la remontada la plus folle de l’histoire face au Paris Saint-Germain (6-1). Le point commun entre ces deux rencontres irrationnelles ? L’ouverture du score a eu lieu à la 3e minute. L’Italie sait donc ce qui lui reste à faire pour répéter un exploit aussi fou. Malheureusement pour la Squadra Azzurra, il n’y a pas Layvin Kurzawa dans les rangs norvégiens, ni Unai Emery sur le banc. En revanche, il est peut-être toujours possible de demander à la FIFA une dérogation pour naturaliser Sergi Roberto et le faire entrer en fin de match pour qu’il inscrive le but du 9-0. En plus il n’est pas loin de San Siro où se joue la rencontre puisqu’il évolue désormais du côté de Côme. Au pire, il y a toujours Francesco Acerbi.

C'EST IRRÉEL, ACERBI ÉGALISE DANS LES ARRÊTS DE JEU, CE MATCH VA EN PROLONGATION 🤯💥😱#InterBarça | #UCL pic.twitter.com/W0hfq39shd — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) May 6, 2025

→ Entrer sur le terrain avec un maillot du Danemark

Il y a une époque pas si lointaine où la Norvège ne faisait peur à personne. Incapables de se qualifier pour une compétition internationale depuis 2000, les Norvégiens ont longtemps été les paillassons des grosses écuries européennes. Et notamment du Danemark. C’est bien simple, les Danois n’ont jamais perdu face à leurs colocataires de Scandinavie au XXIe siècle (3 victoires, 2 nuls). Mieux, la patrie de Peter et Kasper Schmeichel a martyrisé la Norvège au début du XXe siècle : 7-0 en 1912, 8-1 en 1915, 8-0 en 1916 et un violent 12-0 en 1917. Il s’agit tout simplement de la pire défaite de l’histoire de la Norvège. Alors oui, tous les joueurs présents sur le terrain ce jour-là sont décédés, mais les potes d’Alexander Sørloth connaissent l’histoire de leur sélection et de cette rivalité. Alors en voyant Federico Dimarco débarquer avec le maillot rouge du Danemark ils vont forcément penser aux 54 défaites en 87 matchs et à ce 12-0 qui fait tâche sur la page Wikipédia. Qu’ils se rassurent, ce 9-0 que les Norvégiens vont encaisser ne sera donc pas un record.

→ Revoir les Jeux Olympiques de 1948

Dans son histoire, l’Italie a déjà réussi à s’imposer 9-0 sur un match. Preuve que ce n’est pas une mission impossible. C’était en 1948 face aux États-Unis lors des Jeux Olympiques de Londres. Des JO qui étaient les premiers à être diffusés à la télévision. Les Italiens vont donc pouvoir retrouver la cassette de cet exploit de leurs aînés et regarder cela pendant la causerie pour s’inspirer. Et s’ils veulent un exemple en couleur et avec un ballon qui n’est pas en cuir, il y a toujours la possibilité de revoir le succès du Portugal face au Luxembourg (9-0) en septembre 2023. Une rencontre à laquelle Cristiano Ronaldo n’avait même pas participé. L’Italie pourra donc toujours demander 2-3 conseils à Roberto Martínez pour réussir le même exploit. Et ceux qui disent que la Norvège n’est pas le Luxembourg ont oublié que contrairement à Erling Haaland, Sébastien Thil, lui, a déjà marqué à Bernabéu face au Real Madrid.

🎯 ¡El golazo de Thill en el Bernabéu! ¡Felicidades, Sébastien! 🎂 pic.twitter.com/qqHC4a9cJr — Liga de Campeones (@LigadeCampeones) December 29, 2023

→ Modifier le contrat de Donnarumma

Avant toute chose, l’Italie doit faire en sorte de se trouver un hacker. Ensuite, il faut entrer dans le serveur informatique de Manchester City pour y retrouver le contrat signé par Gianluigi Donnarumma cet été et y glisser une petite ligne tout en bas qui stipule : « En cas de non-qualification de l’Italie à la Coupe du monde, Gianluigi Donnarumma devra être titulaire à chaque rencontre et aura interdiction de faire le moindre arrêt ». Les plus médisants diront que ça ne changera rien mais cela ne fera pas rire Pep Guardiola lorsque cette information lui sera remontée deux heures avant le coup d’envoi. Ni une, ni deux, l’Espagnol appelle Erling Haaland et l’oblige à perdre cette rencontre 9-0 s’il ne veut pas finir la saison en tribunes. Le Norvégien hésite mais se dit qu’il n’a pas peur de passer par les Barrages en pensant déjà aux 6 buts qu’il pourra y inscrire. Alors Erling Haaland répète son match dingue disputé avec les U20 face au Honduras lors de la Coupe du monde 2019 en inscrivant à nouveau un nonuplé. De CSC cette fois-ci avec notamment un superbe retourné sur un corner de Tonali.

