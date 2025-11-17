Erling Haaland accuse Gianluca Mancini de lui avoir touché les fesses

Un autre genre de fessée.

Impossible de stopper Erling Braut Haaland en ce début de saison, déjà auteur 32 buts depuis août. Oui, 32 ! Il fallait donc s’attendre à des techniques particulières pour déstabiliser le Norvégien, et c’est ce qu’a tenté de faire le défenseur italien Gianluca Mancini ce dimanche lors de la défaite de l’Italie face à la Norvège (1-4). Après l’égalisation d’Antonio Nusa (63e), le défenseur italien a voulu vérifier si Haaland était bien fait de chair et d’os et a décidé de lui toucher les fesses.

Ce geste a mis l’attaquant de City en colère. En effet, ceci peut être caractérisé comme une agression sexuelle. Juste après le coup de sifflet final, Erling Haaland a donné des détails à la télévision norvégienne. « À 1-1, il a commencé à me toucher les fesses, et je me suis dit : “Mais qu’est-ce qu’il fait ?” Alors, je me suis ressaisi et je lui ai dit : “Merci beaucoup pour la motivation !” Après ça, j’ai marqué deux buts, on gagne 4-1, c’est génial. Merci à lui ! », s’est réjoui le Norvégien.

« J’ai l’impression que c’est le début de quelque chose de grand »

Haaland voit plus loin que le simple score et les chiffres, la qualification pour la Coupe du monde est désormais assurée, et la star norvégienne ne cache pas son soulagement. « Je suis content, mais je suis surtout soulagé, pour être honnête. Il y a beaucoup de pression, mais c’est fun. » Fier, heureux et prêt pour la suite, Haaland conclut avec son sourire habituel : « J’ai l’impression que c’est le début de quelque chose de grand. Maintenant, on va profiter du moment. Je m’attends à voir une foule de gens sur la place de l’Hôtel de ville demain à Oslo. »

L’Italie rumine et disputera son troisième barrage consécutif. Le cul entre deux chaises.

