La Norvège vient tout juste d’écrire l’histoire

Haaland, ce cheat code.

La Norvège n’a pas seulement retrouvé la Coupe du monde pour la première fois depuis 1998, elle a tout simplement signé la campagne offensive la plus prolifique de l’histoire de l’UEFA pour une qualification mondiale.

Huit matchs, 37 buts marqués, 5 encaissés, un différentiel de +32 qui ferait rougir un tableur Excel. Et surtout une moyenne de 4,63 buts par match, jamais atteinte auparavant. Même les machines belge et allemande de 2018, pourtant costaudes avec 4,30 buts de moyenne, n’avaient pas touché de telles sphères. C’est dire.

Et puis il y a Haaland

L’attaquant de Manchester City réalise lui aussi la meilleure campagne de l’histoire en nombre de buts avec 16 réalisations, dont un doublé ce dimanche face à l’Italie (1-4), très loin devant ses dauphins (Memphis Depay et compagnie, bloqués à 8). Il égale donc Robert Lewandowski, auteur lui aussi de 16 buts lors des éliminatoires 2018, mais en deux matchs de plus.

En sélection, Haaland vient d’atteindre la barre des 55 buts, comme Mbappé, sauf qu’il l’a fait en jouant moins : 48 matchs pour le Viking contre 94 pour le Français. Et surtout, il vient d’égaler un record mondial qui tenait depuis 63 ans : 11 matchs internationaux consécutifs en marquant, comme Abdul Ghani Minhat (Malaisie, 1961-1962). Le genre de ligne qu’on ne pensait jamais réécrire.

Mention honorable à l’Angleterre, qui a réalisé la campagne parfaite : 8/8 et 0 but encaissé. Bravo !

