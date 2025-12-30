Les joueurs marocains derrière Walid Regragui : « C’est lui le boss ! »

Leonidas et ses 300.

Après le 3-0 face à la Zambie, Eliesse Ben Seghir n’a pas fait de langue de bois en zone mixte quand il a été question de Walid Regragui. « C’est simple, c’est lui le boss », lâche-t-il. Derrière, le message est clair : « On lui fait tous confiance, c’est quelqu’un de vrai avec chaque joueur. »

Et surtout : « On est prêts à se battre pour lui sur le terrain. » La célébration collective avec le coach ? Volontaire. Une manière de lui rendre le soutien qu’il donne au groupe, surtout après les critiques. « On sait qu’il en a pris », reconnaît Ben Seghir. « Des fois à juste titre, des fois non. » Mais dans le vestiaire, il n’y a pas débat : « On sera toujours derrière lui. »

Cette fois, le Maroc a répondu

Et pour une fois, les mots ont été suivis des actes. Les Lions de l’Atlas ont fait le job face à la Zambie (3-0), dans un match bien plus propre que le nul face au Mali. Moins de déchets, plus de maîtrise, pas vraiment de frayeur. Ce n’est pas encore un match référence, mais un retourné de temps en temps, ça fait toujours du bien.

La Niya disaient-ils !

Le Maroc n’est plus une équipe surcotée, admet le Zambien Chisala