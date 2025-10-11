S’abonner au mag
Une soirée de ratés sur penaltys

Une soirée de ratés sur penaltys

Ratés cinq sur cinq.

Ce samedi soir de qualifications à la prochaine Coupe du monde aura été traversé d’une drôle de rengaine : sur les quatre penaltys sifflés aux quatre coins de l’Europe, aucun n’a été transformé. Pire, en début de soirée, Erling Haaland s’est même vu offrir une deuxième tentative face au portier israélien Danniel Peretz, échouant à nouveau et portant le total d’échecs à cinq. Ferran Torres (Espagne), Mateo Retegui (Italie) et Cristiano Ronaldo (Portugal) lui ont ensuite emboîté le pas.

Une drôle de mésaventure qui fait écho aux exploits des gardiens, puisque tous ces penaltys étaient cadrés et ont donc été arrêtés. Giorgi Mamardashvili (Géorgie), Karl Hein (Estonie) et Caoimhín Kelleher (Irlande) ont ainsi sorti le grand jeu. D’un très joli réflexe du pied, ce dernier a d’ailleurs privé Ronaldo d’un record : celui du plus grand nombre de buts inscrits dans les qualifications pour un Mondial (il en compte 39 à ce jour).

Mais où est passé Penaldo ?

L’Espagne éteint la Géorgie

