  Mondial 2026
  Qualifs
  Norvège-Israël (5-0)

Portée par un Haaland historique, la Norvège tranquille contre Israël

  Norvège 5-0 Israël

Buts : Khalaili (18e CSC), Haaland (27e, 63e et 72e) et Nachmias (28e CSC)

Dans une rencontre disputée dans un contexte tendu, la Norvège a poursuivi son sans-faute dans ses qualifications en dominant largement Israël (5-0). L’Amérique se rapproche encore un peu plus pour Erling Haaland et les siens.

La soirée avait pourtant mal débuté pour le serial buteur norvégien, mis en échec deux fois coup sur coup par Daniel Peretz depuis le point de penalty (malgré un premier arrêt invalidé par M. Marciniak, en raison d’un pied plus sur la ligne de la part du gardien). L’ouverture du score n’a cependant pas tardé, et elle est venue de manière plutôt inattendue avec un but contre son camp du malheureux Anan Khalaili (1-0, 18e). Mise sur orbite, la Norvège a alors déroulé : lancé pleine balle dans la défense adverse, Haaland a cette fois trouvé la faille (2-0, 27e) avant un deuxième cadeau improbable offert par Idan Nachmias (3-0, 28e).

Haaland puissance 51

L’addition a continué de se corser après la pause, en même temps que Haaland écrivait un peu plus son histoire en sélection : d’un premier coup de casque sur un centre d’Antonio Nusa, le cyborg a inscrit son 50e but en équipe nationale à seulement 25 ans et après 46 capes (4-0, 63e). Rassasié ? Pas vraiment, à le voir croquer dans une nouvelle galette de son ailier quelques minutes plus tard, toujours d’un bon coup de boule (5-0, 72e). De quoi soigner une différence de buts impressionnante (+26, désormais) et rendre encore un peu plus improbable un retour de l’Italie pour disputer la première place de ce groupe I.

28 ans après, le retour dans une Coupe du monde n’est vraiment plus très loin…

Plusieurs centaines de manifestants défilent contre Israël avant le match Norvège-Israël

TB

