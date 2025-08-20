La Fédé israélienne répond à l’initiative caritative norvégienne envers Gaza

La Fédération norvégienne de football (NFF) avait annoncé ce mardi reverser les bénéfices de leur match de qualification à la Coupe du monde contre Israël à une « organisation humanitaire qui sauve des vies à Gaza ». Il aura fallu moins de 24 heures pour voir la Fédération israélienne de football (IFA) réagir.

La chasse à la baleine visée

« Il serait bien qu’une partie de la somme soit consacrée à essayer d’obtenir une condamnation par la Fédération norvégienne de football du massacre du 7 octobre [2023] », estime l’IFA dans un communiqué transmis ce mercredi au Telegraph. Visiblement agacée par l’annonce, elle interpelle indirectement la NFF : « S’il vous plaît, assurez-vous que l’argent ne soit pas transféré à des organisations terroristes ou à la chasse à la baleine. »

Le pays scandinave est connu pour être l’une des nations qui tue le plus de baleines chaque année, malgré un moratoire de la commission baleinière internationale entré en vigueur en 1985. Dans son communiqué, la Fédération israélienne tient à préciser qu’elle « [vise] également les trois points » à l’issue du match.

La Fédé norvégienne reversera les bénéfices du match contre Israël à des associations caritatives