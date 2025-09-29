La présidente de la Fédération norvégienne appelle à la suspension d’Israël des compétitions internationales

À la veille d’un vote attendu de l’UEFA sur la participation d’Israël aux compétitions internationales, Lise Klaveness, la présidente de la Fédération norvégienne de football, a appelé à la suspension de la sélection israélienne dans le podcast Pop and Politics. « Je travaille sur la question dans une perspective de principe, mais nous ne boycotterons pas seuls », a déclaré Lise Klaveness.« Un boycott ne ferait que permettre à Israël d’aller à la Coupe du monde à notre place. De manière générale, nous travaillons actuellement pour qu’Israël soit sanctionné. Nous pensons qu’il doit l’être, et cela concerne le respect des règles. Personnellement, je considère que puisque la Russie est exclue, Israël devrait l’être aussi. En tant que présidente de fédération, je peux avoir des opinions personnelles, et j’en ai clairement. »

Norvège-Israël en octobre

La présidente de la Fédération norvégienne a également souligné les difficultés morales de jouer contre un pays accusé de crimes graves, alors qu’une Commission de l’ONU publiée en septembre a conclu qu’Israël a commis un génocide à Gaza, ce que le pays rejette. « Il est extrêmement difficile de jouer contre un pays lorsque le mot génocide est en jeu, car ce sont malgré tout son drapeau et son hymne national qui sont présents », a expliqué Lise Klaveness. La guerre à Gaza a fait plus de 66 000 morts, selon les autorités locales. La Fédération turque a également demandé l’exclusion d’Israël des compétitions internationales.

La Norvège doit affronter Israël le 11 octobre à Oslo dans le cadre des qualifications pour la Coupe du monde, après avoir remporté l’aller délocalisé à Debrecen, en Hongrie, sur le score de 2-4. Les recettes de la billetterie du match, qui se disputera au stade d’Ullevaal, seront reversées à Médecins sans frontières.

