Énième prestation XXL pour Lionel Messi

FC
Comme tous les week-ends, ou presque.

Lors de la vingtième journée de Major League Soccer, l’Inter Miami a facilement battu Atlanta United (4-0) et a vu Lionel Messi briller : l’Argentin a en effet marqué deux des quatre buts de son équipe, à savoir le premier (inscrit peu avant la mi-temps) et le dernier (planté en fin de match).

La Pulga a également adressé une passe décisive à Jordi Alba pour le break juste après la pause, le latéral lui ayant rendu la pareille à la 87e minute. Pour couronner le tout, le défenseur espagnol a reçu un vibrant hommage afin de célébrer sa retraite prochaine.

Ah oui, Luis Suarez y est évidemment allé de son pion.

MLS : L’Inter Miami et Messi prennent la porte dès le premier tour des play-off !

FC

