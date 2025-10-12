Énième prestation XXL pour Lionel Messi

Comme tous les week-ends, ou presque.

Lors de la vingtième journée de Major League Soccer, l’Inter Miami a facilement battu Atlanta United (4-0) et a vu Lionel Messi briller : l’Argentin a en effet marqué deux des quatre buts de son équipe, à savoir le premier (inscrit peu avant la mi-temps) et le dernier (planté en fin de match).

Jordi Alba to Messi for his brace. 🔗 Goal number 26 for Messi on the season. pic.twitter.com/JuIh6BXQuI — Major League Soccer (@MLS) October 12, 2025

La Pulga a également adressé une passe décisive à Jordi Alba pour le break juste après la pause, le latéral lui ayant rendu la pareille à la 87e minute. Pour couronner le tout, le défenseur espagnol a reçu un vibrant hommage afin de célébrer sa retraite prochaine.

Ah oui, Luis Suarez y est évidemment allé de son pion.

