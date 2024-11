MLS : L’Inter Miami et Messi prennent la porte dès le premier tour des play-off !

Ce diable de Jamal Thiaré !

Déjà contraint de disputer un match d’appui pour rallier les demi-finales de la Conférence Est de MLS, l’Inter Miami a été terrassé à domicile par l’Atlanta United de Jamal Thiaré (ex-Havrais), auteur d’un doublé express en première période (19e et 21e).

Matías Rojas avait pourtant ouvert le score sur une frappe repoussée et Lionel Messi avait égalisé de la tête (!) peu après l’heure de jeu, mais malgré une possession écrasante et une cascade d’opportunités supplémentaires, ce n’était pas la soirée du club de David Beckham, qui s’est incliné sur un coup de casque de Bartosz Slisz. Les Floridiens terminent ainsi prématurément leur saison après avoir pourtant dominé la saison régulière. Atlanta croisera le fer avec une des deux équipes de New York, les Red Bulls ou le NYCFC, au tour suivant.

Neymar peut débarquer en paix en Floride, les vacances ne font que commencer.

