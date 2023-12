Thiago Almada veut connaître le football européen

Appelé de dernière minute pour la Coupe du monde au Qatar avec l’Argentine, Thiago Almada, veut croire en sa bonne étoile, ou plutôt en son rendez-vous annuel chez le dentiste pour jouer la Copa América.

Il y a un an, alors qu’il se faisait fraiser chez le dentiste, le milieu offensif de 22 ans, a reçu l’appel du sélectionneur de l’Albiceleste, Lionel Scaloni pour le convoquer au Mondial. Champion du monde à la suite de la compétition, il n’a plus d’appels en sélection depuis. Pour y remédier, le joueur de l’Atlanta United aux 11 buts et 16 passes décisives durant la saison écoulée, veut rejoindre l’Europe, comme annoncé sur le plateau de l’ESPN Argentina : « J’ai très envie d’aller jouer en Europe durant le mercato hivernal. Si j’ai le choix, j’irai en Premier League ou en Liga, mais je souhaite rejoindre l’une des bonnes ligues européennes » .

"TENGO GANAS DE IRME, QUIERO IR A JUGAR A EUROPA AHORA." Atención al BOMBAZO de Thiago Almada con respecto a su futuro. Ojo, ya estuvo cerca del Ajax y sus ligas preferidas son la #PREMIERxESPN y #LaLigaxESPN… #GeneraciónF / @ESPNFutbolArg pic.twitter.com/vZDhhVMF8r — SportsCenter (@SC_ESPN) December 4, 2023

Plusieurs fois cité dans les petits papiers de l’OM, il avait failli rejoindre l’Ajax Amsterdam l’été dernier. Heureusement pour lui, au vu de la saison cauchemardesque des Lanciers, cela ne s’est pas fait, car l’Atlanta United ne voulait pas le lâcher avant la fin de saison. Mais cette fois-ci, c’est sûrement le bon moment pour traverser l’Atlantique. Éliminé des play-offs, après la défaite de son équipe contre le Columbus Crew de Steven Moreira, la promesse argentine se prépare à enflammer l’Europe.

Même si son envie ne se concrétise pas dès cet hiver, El Guayo aura toujours plaisir à défoncer à distance son pote, Angel Correa, durant une battle de Call Of Duty.