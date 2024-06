L’OL met le grappin sur Benrahma et attend un autre ailier

Lyon veut passer à la vitesse supérieure.

Arrivé au bout du bout du dernier mercato hivernal à l’OL dans le cadre d’un prêt payant, Saïd Benrahma va rester lyonnais. Le club l’a annoncé dans un communiqué ce dimanche : il lève l’option d’achat prévue dans le contrat, et paye donc un peu plus de 14 millions d’euros à West Ham, à qui le joueur appartenait jusque-là. L’Algérien sera sous contrat jusqu’en 2027 avec les Gones, avec une année supplémentaire en option, et les Hammers conservent un intéressement de 10% sur une future éventuelle plus-value.

Le « tout pour la Mama » va se poursuivre…🥰 ✍ L’option d’achat de Saïd Benrahma est levée ☑ 📋 Lire le communiqué ➡ https://t.co/lX6IGWnuHu 𝘾𝙤𝙣𝙩𝙞𝙣𝙪𝙚𝙧 𝙙’𝙚́𝙘𝙧𝙞𝙧𝙚 𝙡𝙖 𝙡𝙚́𝙜𝙚𝙣𝙙𝙚 🔴🔵 pic.twitter.com/i1HFb4p1QH — Olympique Lyonnais (@OL) June 30, 2024

Mais les Lyonnais n’auraient pas prévu de s’arrêter en si bon chemin. L’Équipe révèle que John Textor est parvenu à trouver un accord avec le club d’Atlanta pour faire venir l’attaquant argentin Thiago Almada dans sa galaxie. L’OL va débourser près de 20 millions d’euros pour débaucher le joueur, qui irait d’abord à Botafogo jusqu’à début janvier pour y terminer le championnat brésilien, avant d’arriver en Ligue 1.

Sans oublier un petit passage aux Jeux olympiques cet été, pour Almada.

Direction le Borussia Dortmund pour Rayan Cherki ?