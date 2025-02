L’OL met une torgnole à Reims pour la première victoire de Fonseca

OL 4-0 Reims

Buts : Tagliafico (36e), Tolisso (68e), Cherki (79e) & Mikautadze (90e+3) pour Lyon

Expulsion : Zabi (87e) pour Reims

Un réveil en sursaut au milieu de la nuit.

Bougé par moments, l’OL s’est pourtant nettement imposé à domicile contre Reims (4-0), ce dimanche, après sept matchs sans succès. Il s’agit de la première victoire de Paulo Fonseca à la tête de cette équipe, après la défaite face à l’OM (3-2). Lyon revient à deux points du LOSC, qui a paumé à domicile face au HAC (1-2), et à quatre de Monaco, balayé au Parc des Princes vendredi (4-1).

Corentin Tolisso a été au cœur des débats, avec un centre qui a trouvé Nicolás Tagliafico (1-0, 36e), une réalisation de la tête sur un coup franc brossé par Rayan Cherki (2-0, 68e) et une faute subie qui a provoqué l’expulsion du jeune Patrick Zabi (87e). L’autre grand bonhomme du match se nomme Cherki, dans tous les bons coups et qui a d’ailleurs marqué le troisième, d’une lourde frappe, après un superbe mouvement sur lequel Thiago Almada et Georges Mikautadze s’étaient effacés (3-0, 79e), et qui a ajouté une passe décisive pour Mikautadze dans le temps additionnel (4-0, 90e+3).

Entré en jeu en deuxième, Thiago Almada a par ailleurs fait l’objet d’une réserve déposée par les visiteurs, avant le coup d’envoi : comme Toulouse, qui avait fait de même en janvier, les Rémois voient d’un mauvais œil le prêt – gratuit – du Brésilien de Botafogo vers l’OL, alors que le club rhodanien est interdit de recrutement.

La petite tambouille de John Textor.

OL (4-2-3-1) : Perri – Kumbedi (Maitland-Niles, 75e), Mata, M. Niakhaté, Tagliafico (Abner, 81e) – Matić (T. Almada, 74e), Tessmann (Veretout, 81e) – Cherki, Tolisso, Nuamah (M. Fofana, 74e) – Mikautadze. Entraîneur : Paulo Fonseca.

SDR (4-3-3) : Y. Diou – Buta, Gbane, Kipré, Akieme (Zabi, 75e) – Patrick (A. Koné, 66e), Atangana, Sangui – Ito (Sekine, 89e), O. Diakité (N. Sissoko, 75e), Diakhon. Entraîneur : Samba Diawara.

