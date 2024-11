Pronostic Reims Lyon : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Reims joue un mauvais tour à Lyon

Le Stade de Reims s’est imposé ces dernières années comme une équipe de bonne facture en Ligue 1 et il cherche maintenant à devenir européen. La formation champenoise se signale en réussissant des jolis coups au niveau du recrutement, à l’image des japonais Ito ou Nakamura, ou du meneur de jeu Teuma. Cet été, la direction du club a confié l’équipe à Luka Elsner. Le Slovène doit être satisfait de l’entame de ses hommes qui sont en 7e position, avec 3 points de retard sur Marseille (3e) et surtout 1 seul sur l’Olympique lyonnais, son adversaire du soir. En cas de succès ce samedi, Reims intégrerait le top 5 de la Ligue 1. Après avoir connu d’excellents résultats, le club champenois a connu un trou d’air avec 3 revers consécutifs face à Auxerre, Brest et Toulouse. Finalement, les protégés de Luka Eslner se sont repris avant la coupure internationale en signant un net succès au Havre (0-3) où les joueurs offensifs se sont signalés puisque Diakité, Nakamura et Ito ont tous marqué. Sur cette dynamique, Reims veut réussir un coup face à l’OL.

► Votre 1er pari DOUBLÉ jusqu’à 100€ chez ZEbet

⇒ ⇒ Inscrivez-vous avec le code SOFOOTX2 pour en profiter ⇐ ⇐

En face, Lyon a connu des émotions fortes lors des dernières semaines. Tout d’abord, la formation rhodanienne s’est imposée dans le derby face à l’AS Saint-Étienne (1-0) grâce à un coup de genou victorieux d’Alexandre Lacazette. Ensuite, le temps des inquiétudes puisque le passage devant la DNCG n’a pas été convaincant et que le club est sous la menace d’une relégation. Sur le plan sportif, en s’imposant face à leur plus grand rival, les Lyonnais sont remontés à la 5e place et accusent seulement 2 unités de retard sur Marseille, 3e. Avant son succès contre les Verts, le club rhodanien avait été tenu en échec par Auxerre et Lille en Ligue 1. Pas toujours régulier, l’OL est dans une situation charnière en Ligue 1. Pour réussir un coup à Reims, Pierre Sage s’appuie sur ses hommes forts que sont Matić, Lacazette, Fofana ou Cherki. Plaisant à voir évoluer, Reims pourrait jouer un mauvais tour à Lyon, en accrochant au moins un nul. Les Lyonnais, qui n’ont gagné qu’1 seul de leurs 5 derniers matchs, pourraient accuser le coup mentalement après la décision de la DNCG.

► Le pari « Victoire Reims ou match nul » est coté à 1,48 chez ZEbet qui vous permet de récupérer 100€ de bonus FORCÉMENT sur votre 1er pari avec le code SOFOOTX2 (Pariez 100€ et obtenez 100€ de bonus).

► Profitez de 100€ de bonus FORCÉMENT OFFERTS chez ZEbet :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOTX2 lors de votre inscription.

– Le montant de votre 1er pari DOUBLÉ en bonus jusqu’à 100€

– Déposez par exemple 100€ et récupérez 100€ de bonus !

– Misez par exemple 100€ sur ce pari et tentez de gagner 248€ (148€ +100€ de paris gratuits retirés après le pari).

► Le pari « Diakité ou Lacazette buteur » est coté à 1,80 chez ZEbet qui vous permet de récupérer 100€ de bonus FORCÉMENT sur votre 1er pari avec le code SOFOOTX2 (Pariez 100€ et obtenez 100€ de bonus).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT chez ZEbet :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOTX2 lors de votre inscription.

– Le montant de votre 1er pari DOUBLÉ en bonus jusqu’à 100€

– Déposez par exemple 100€ et récupérez 100€ de bonus !

– Misez par exemple 100€ sur ce pari et tentez de gagner 280€ (180€ +100€ de paris gratuits retirés après le pari).

30€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent pour parier sur nos pronostics Reims – Lyon

Vous avez envie de parier sur nos pronostics Reims – Lyon sans pression ? Le seul bonus qui vous le permet c’est les bonus sans avoir à déposer d’argent.

Bonne nouvelle, le partenaire paris sportifs de So Foot, RueDesJoueurs, vous a négocié 30€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent :

10€ chez ZEbet en cliquant sur l’offre correspondante (c’est l’autre offre actuelle, non cumulable, du site) ;

chez en cliquant sur l’offre correspondante (c’est l’autre offre actuelle, non cumulable, du site) ; 10€ chez Unibet avec le code SOFOOT ;

chez avec le code ; 10€ chez ParionsSport En Ligne avec le code RDJ110 ;

Les codes promos indiqués ici sont à inscrire dans votre formulaire d’inscription (ils sont parfois déjà préremplis). Certains de ces bonus vous proposent également de profiter d’un autre bonus après, si vous décidez de déposer !

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, vous pouvez jouer nos pronostics Reims – Lyon avec d’autres bonus chez d’autres sites :

– Un 1er pari remboursé de 100€ en CASH chez PMU Sport

– Un 1er pari remboursé de 100€ DIRECT chez Winamax

– Un 1er pari remboursé de 100€ chez Betclic

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Retrouvez le Pronostic Reims Lyon encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !

Le classement des effectifs de Ligue 1 les plus cotés