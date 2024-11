Lyon cale à Reims

Reims 1-1 Lyon

Buts : Diakité (55e) pour le Stade de Reims // Cherki (38e) pour l’OL

L’OL n’enchaîne pas.

Au stade Auguste-Delaune ce samedi soir, la formation de Pierre Sage n’est pas parvenue à enchaîner un deuxième succès de rang et a dû se contenter du nul (1-1).

Tout avait pourtant parfaitement commencé pour les Gones à Reims, et Alexandre Lacazette y est pour quelque chose. Après avoir été choqué par une parade extraordinaire de Yehvann Diouf, le Général s’est chargé de déposer une jolie galette sur le crâne de Rayan Cherki qui a parfaitement ouvert le score de la sorte (0-1, 38e).

Oui mais voilà : comme souvent, Lyon a reculé en seconde période et finalement craqué. Au retour des vestiaires, dix minutes à peine après la reprise, c’est Oumar Diakité qui a jailli dans la surface lyonnaise pour tromper Lucas Perri (1-1, 55e) et ainsi offrir à l’équipe de Luka Elsner un bon point après une large victoire acquise au Havre avant la trêve. Conséquence au classement, l’OL laisse l’OM prendre quatre points d’avance sur la troisième marche du podium et manque donc l’occasion de rester dans la course.

