Pour le président de la DNCG, la rétrogradation de l’OL n’est qu’un « avertissement »

« La DNCG doit digérer beaucoup de chiffres en très peu de temps. Ils ne sont pas experts de la Bourse de New York », voilà ce que disait John Textor il y a une semaine.

Plutôt rare dans les médias, Jean-Marc Mickeler, le président de la DNCG, est sorti de son silence dans les colonnes de L’Équipe pour répondre à John Textor, son plus grand fan : « La rétrogradation administrative de l’OL n’est ni plus ni moins qu’un avertissement. La DNCG a parfaitement écouté, entendu et compris ce que Textor lui a expliqué. Il a la conviction que lorsqu’il aura coté Eagle Group aux États-Unis, qu’il aura vendu Crystal Palace et un certain nombre de joueurs, la combinaison d’un ou plusieurs de ces éléments lui permettra d’améliorer de façon substantielle la situation de l’OL. Mais le rôle de la DNCG, c’est d’être sceptique par rapport à toute opération qui n’a pas encore été réalisée. »

La DNCG attend des garanties

Le boss du gendarme financier du foot français – qui a également interdit l’OL de recrutement cet hiver – a toutefois rappelé qu’il ne désirait en aucun cas la mort du pécheur : « La DNCG ne souhaite qu’une chose, c’est que John Textor concrétise ces opérations importantes et que nous soyons en mesure de ne pas confirmer cette rétrogradation lors de la prochaine audition. Nous discutons avec lui depuis de nombreux mois. Ces opérations ont été repoussées et n’ont pas été préfinancées en risque, comme nous le demandons pour les autres clubs. La DNCG demande des garanties bancaires ou du cash pour couvrir une partie de ces risques. Nous lui avons demandé, comme à d’autres, de préfinancer ce que nous considérons être des risques de non-exécution budgétaire. Nous lui avons présenté le fonctionnement de la DNCG et ses demandes lorsqu’il a acheté le club. »

Un vrai duel de cape et d’épée.

