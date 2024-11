No stress, everything is fine.

John Textor n’est pas affolé. Ce jeudi, le propriétaire et président de l’OL est sorti, avec le sourire, de l’audition très attendue du club rhodanien par la DNCG. Convoqué à la suite de la publication des résultats financiers de l’OL par la société mère du club, Eagle Football Group, afin d’apporter au gendarme financier du football français des garanties quant aux capacités du club à redresser la barre d’un navire presque noyé par les dettes (environ 500 millions d’euros), l’homme d’affaires américain a assuré à RMC Sport que le meeting s’était « très bien passé ».

Évasif concernant les cas Cherki et Fofana

Pas suffisant pour rassurer les supporters lyonnais à l’heure où une relégation à titre conservatoire fait partie des sanctions envisagées. « La DNCG a compris notre organisation plus que tout le bruit que cela fait depuis plusieurs semaines », a-t-il ajouté. Vrai ou faux ? Réponse dans les heures à venir. L’Américain a ensuite envoyé une réponse à l’américaine à la question de l’avenir de Malick Fofana et Rayan Cherki, deux des valeurs marchandes les plus importantes de l’effectif lyonnais, qui pourraient être amenés à partir dès le mercato hivernal pour renflouer les caisses.

« C’est toujours incorrect de parler de joueurs en particulier. C’est ce qui introduit la peur dans l’esprit de nos supporters. Nous avons un gros effectif. Les joueurs peuvent aller sur le marché à tout moment, en fonction de nos besoins footballistiques, a enchaîné John Textor, toujours au micro de RMC Sport. On optimise nos effectifs. Les gens ne doivent pas avoir peur. On ne parle pas de votre joueur préféré, du meilleur joueur, sans avoir quelqu’un pour les remplacer et jouer mieux. Nous sommes à quelques points d’une place en Ligue des champions. Notre objectif est d’aller en Ligue des champions cette saison. Nous n’allons pas compromettre la force de cet effectif .»

Traduction ? La grande braderie de Lille se délocalise à Lyon en janvier.

