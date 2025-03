L’Association nationale des supporters et ses groupes adhérents envisagent l’autodissolution

Un effet domino retentissant chez les groupes de supporters ?

Face à la menace de dissolution de plusieurs groupes de supporters par le ministère de l’Intérieur, l’Association nationale des supporters (ANS) avait réagi via un communiqué ayant reçu la signature de 128 associations. Jusqu’à envisager l’autodissolution. En effet, la possibilité de s’autodissoudre ne vient pas exclusivement du groupe de supporters de Valenciennes des Roisters, mais bien de l’ANS (ce qui clarifie notre article rédigé ce mercredi à partir du média Le11), dont l’asso du nordiste fait partie.

47 groupes voient rouge

Ce ne sont donc pas uniquement ces supporters qui envisagent la mise en retrait volontaire, mais précisément les 47 groupes membres de l’ANS, dans le scénario où le ministre Bruno Retailleau irait plus loin dans son projet de dissolution. À noter que ces groupes concernent des fans de clubs de Ligue 1 jusqu’au National 3.

En ce sens, l’association qui représente une partie des groupes de supporters français a déjà annoncé deux autres mesures. Se retirer de l’Instance nationale du supportérisme (INS), organe public de dialogue entre eux et l’État, en plus de couper tout contact avec les autorités compétentes : la division nationale de lutte contre le hooliganisme (DNLH), les renseignements territoriaux et les SLO (référents supporters de chaque club).

La technique du silence radio, rien de tel pour obliger l’autre à mettre de l’eau dans son vin.

