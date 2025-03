Droits TV : Complément d’enquête publie une version longue de la visio des présidents de Ligue 1

Les gars, y a du rab !

Ce jeudi, avant la diffusion d’une enquête sur l’emprise de Nasser al-Khelaïfi sur le football français, où interviendra notamment Véronique Rabiot, l’émission de France 2 Complément d’enquête a publié une version longue de la visio du 14 juillet dernier. Un extrait qui avait fait énormément parler avec les clashs entre Nasser et les présidents John Textor et Joseph Oughourlian. Cette vidéo de 25 minutes permet de révéler de nouvelles joutes verbales entre les dirigeants français, qui à l’issue de la réunion avaient décidé d’octroyer neuf matchs par journée à DAZN, et le dernier à Bein Sports. Avec les conséquences que l’on connaît derrière.

Oughourlian monte au front

Parmi les nouveaux extraits à retenir, le plus marquant est sans doute celui de Joseph Oughourlian, dont le premier extrait a révélé qu’il était favorable à la création d’une chaîne de la Ligue avec un seul match sur DAZN. « On leur demande de limiter le prix de l’abonnement, je ne sais pas, à 20 euros, mais un truc raisonnable. Parce que là, à 39,90, peut-être que c’est de l’argent à court terme, peut-être qu’il y a une garantie, peut-être qu’on a du cash, mais on va dans le mur de manière assez spectaculaire », a étayé le président du RC Lens dans cette fameuse visio.

Ce dernier s’était également distingué en attaquant frontalement Nasser, en lui demandant « d’arrêter d’intimider tout le monde » et « d’oublier le concept de conflit d’intérêt ». Ce à quoi il avait ajouté, un brin provocateur : « Cher Nasser, je te remercie énormément de te soucier des petits clubs. C’est une générosité. Et je suis frappé de voir comment le PSG, dont les droits domestiques ne représentent que 5% des revenus, alors que pour le Racing Club de Lens, c’est 30% des revenus. Je suis frappé de voir comment le PSG s’inquiète pour le Racing Club de Lens. »

« Tu ne sais pas négocier »

« Tu as mis la ligue dans le pétrin », tels étaient les mots très durs de Nasser envers le directeur général de LFP Media Benjamin Morel. Dans la version longue, on apprend que le président du PSG l’a bien dézingué : « On est là à cause de toi. Tu ne sais pas négocier, tu ne sais pas faire correctement, tu nous mets tous dans une situation difficile. Tu agis contre la ligue, contre les clubs », avant de le menacer : « Tu seras tenu responsable de tout ce qui a été fait. »

Si vous avez 25 minutes à tuer, le contenu est particulièrement divertissant.

BONUS : La réunion électrique des présidents de clubs de Ligue 1 Version longue à voir sur Youtube 👉 https://t.co/y54AbknPFr pic.twitter.com/lhHkErOi0A — Complément d'enquête (@Cdenquete) March 27, 2025

Quels joueurs pour la franchise NBA du PSG