Le président de Lens accuse Nasser Al-Khelaïfi de provoquer un « conflit d’intérêts »

Une atmosphère tendue.

L’Équipe a mis en exergue le procès-verbal du collège de Ligue 1 qui s’est tenu le 14 juillet 2024 et qui a scellé la vente des droits télévisuels du championnat français au diffuseur britannique DAZN. Alors qu’un conflit entre la Ligue de football professionnel et DAZN met en danger l’économie du football français, ces révélations de L’Équipe donnent encore davantage d’indices sur l’atmosphère qui régnait au cours de ces négociations.

Seul contre tous

Joseph Oughourlian, actuel président du FC Lens, avait ouvertement critiqué le prix d’abonnement de DAZN et avait prédit son échec économique. Nasser Al-Khelaïfi a vivement répondu au président lensois, qui s’est ensuite interrogé sur le « potentiel conflit d’intérêts entre les fonctions de Nasser Al-Khelaïfi au PSG et à BeIN Sports ».

Le dirigeant qatari, président du PSG et de BeIN Sports, a menacé de retirer l’offre de sa chaîne si les négociations n’allaient pas dans son sens, alors qu’il assurait quelques minutes plus tôt qu’il s’exprimait en tant que président de son club, et non de sa chaîne. Une accusation légitime donc de la part du président Oughourlian, dont la parole était prémonitoire.

