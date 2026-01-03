Un joueur de quatrième division allemande bientôt en Ligue des champions

Oh, le joli cadeau de Noël en retard !

Pas forcément pour les supporters de l’Union Sainte-Gilloise, qui vont sûrement attendre les buts de la recrue avant de s’emballer. Mais pour Mateo Biondic, il s’agit d’une véritable offrande : actuellement membre de l’effectif de l’Eintracht Trier, club de quatrième division allemande, le joueur s’apprête à signer pour le champion de Belgique en titre.

🚨🇧🇪 Union Saint-Gilloise have agreed on deal to sign striker Mateo Biondic in a move from 4th division in Germany… to Champions League football. Agreement between the clubs done with Eintracht Trier, medical following soon. 🇩🇪 pic.twitter.com/7dL3lPMEnE — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 2, 2026

Selon les informations de Fabrizio Romano, l’avant-centre de 22 ans et qui est très grand (1,90 mètre) va bientôt passer sa visite médicale. Il devrait donc bientôt disputer la Ligue des champions, sa probable future équipe étant 27e du classement de la phase de groupe et affrontant le Bayern Munich le 21 janvier.

Attention au grand écart !

