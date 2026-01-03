S’abonner au mag

Un joueur de quatrième division allemande bientôt en Ligue des champions

Un joueur de quatrième division allemande bientôt en Ligue des champions

Oh, le joli cadeau de Noël en retard !

Pas forcément pour les supporters de l’Union Sainte-Gilloise, qui vont sûrement attendre les buts de la recrue avant de s’emballer. Mais pour Mateo Biondic, il s’agit d’une véritable offrande : actuellement membre de l’effectif de l’Eintracht Trier, club de quatrième division allemande, le joueur s’apprête à signer pour le champion de Belgique en titre.

Selon les informations de Fabrizio Romano, l’avant-centre de 22 ans et qui est très grand (1,90 mètre) va bientôt passer sa visite médicale. Il devrait donc bientôt disputer la Ligue des champions, sa probable future équipe étant 27e du classement de la phase de groupe et affrontant le Bayern Munich le 21 janvier.

Attention au grand écart !

