Le Bayern deuxième qualifié pour les huitièmes de Ligue des champions

Bayern Munich 2-0 Union saint-gilloise

Buts : Kane (52e et 55e SP) pour le Bayern

Expulsion : Min-jae (63e) pour Munich

Mission réussie pour les Bavarois. On pensait sans doute qu’un Bayern bien énervé allait en passer huit à une équipe belge qui jouait sa survie en C1. Pour autant, l’USG s’est montrée tenace, mais a finalement craqué en début de seconde période.

Trois minutes d’inattention ont profité à l’inévitable Harry Kane pour inscrire un doublé et sécuriser le succès des siens (2-0). L’expulsion sur deuxième carton jaune de Kim Min-jae n’aura pas empêché la bande de Vincent Kompany de remplir son objectif.

Le Bayern rejoint Arsenal au banc des qualifiés direct

Résultat : le Bayern (2e avec 18 points) assure sa qualification directe pour les huitièmes de finale, tout comme Arsenal (1er) un jour avant. En ce sens, leur prochaine rencontre contre le PSV la semaine prochaine fera office de match amical.

L’USG (31e) reste à l’affût d’une qualification pour les barrages s’il gagne son prochain match de C1 à domicile contre l’Atalanta, mais ce ne sera pas une mince affaire. Six équipes non barragistes sont devant les Belges au classement.

En bref : ils n’ont pas leur destin entre leurs mains.

