Déjà un transfert à 40 millions en Angleterre

Il faut bien dépenser l’argent reçu pour les étrennes.

Alors que Bournemouth semblait tenir la corde, c’est finalement Crystal Palace qui a sorti un premier gros chèque cette année pour faire signer Brennan Johnson : acheté 55 millions d’euros à Nottingham Forest par Tottenham en septembre 2023, le joueur a été vendu une quarantaine de millions par les Spurs.

Âgé de 24 ans, le Gallois n’a pas vraiment convaincu depuis son départ des Reds et va donc tenter de se relancer pleinement chez les Eagles. Il « a signé un contrat de quatre ans et demi et portera le maillot n° 11, a indiqué son nouvel employeur, dans un communiqué. Johnson pourra faire ses débuts avec Palace dimanche après-midi contre Newcastle United à St. James’ Park ».

Un homme qui aime faire l’actualité de l’hiver.

