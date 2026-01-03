Déjà un transfert à 40 millions en Angleterre

Il faut bien dépenser l’argent reçu pour les étrennes.

Alors que Bournemouth semblait tenir la corde, c’est finalement Crystal Palace qui a sorti un premier gros chèque cette année pour faire signer Brennan Johnson : acheté 55 millions d’euros à Nottingham Forest par Tottenham en septembre 2023, le joueur a été vendu une quarantaine de millions par les Spurs.

Brennan Johnson is Palace 🦅 pic.twitter.com/HbKLeEsQfW — Crystal Palace F.C. (@CPFC) January 2, 2026

Âgé de 24 ans, le Gallois n’a pas vraiment convaincu depuis son départ des Reds et va donc tenter de se relancer pleinement chez les Eagles. Il « a signé un contrat de quatre ans et demi et portera le maillot n° 11, a indiqué son nouvel employeur, dans un communiqué. Johnson pourra faire ses débuts avec Palace dimanche après-midi contre Newcastle United à St. James’ Park ».

Un homme qui aime faire l’actualité de l’hiver.

Mateta n’aura pas suffi pour Palace contre Fulham