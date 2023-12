Le père Noël de Nottingham s’appelle Brennan Johnson

L’homme le plus décisif du Boxing Day.

Pour Noël, via l’association Guru Nanak’s Mission, Brennan Johnson a financé 150 repas à des personnes dans le besoin à Nottingham. Désormais joueur de Tottenham, l’international gallois n’a pas oublié son fief, lui qui est né à Nottingham et a fait toutes ses classes à Forest, jusqu’à son départ cet été à l’âge de 22 ans.

Oh, wanted to say a huge Thank You to Brennan Johnson who donated all the money for the food that we cooked tonight! An awesome chap! 150 meals cooked for the homeless & some meals delivered to the A&E (doctors and nurses) & Fire and Police to say thank you for their hard work.

— Bal Bansal (@BalBansal) December 25, 2023