Tottenham condamne les chants homophobes entonnés par ses supporters

La victoire ne leur suffisait pas ?

Dans le choc de la 6e journée de Premier League, Tottenham est allé dévorer un très faible Manchester United sur sa pelouse ce dimanche (0-3). Si les joueurs d’Ange Postecoglou ont livré une sacrée prestation, une partie des supporters londoniens sont venus gâcher une partie de la fête. En cause : des chants homophobes balancés du parcage pendant la rencontre.

Tottenham collabore avec la police pour identifier ces individus

« C’est tout simplement inacceptable, extrêmement offensant et aucun moyen de montrer son soutien à l’équipe, dénoncent les Spurs dans un communiqué publié ce lundi. Le club est conscient des chants homophobes odieux entonnés aujourd’hui à Old Trafford par une partie de nos supporters à l’extérieur ». Conscient de la gravité des actes, le club a mentionné qu’il travaille actuellement avec la police et les intendants afin d’identifier les personnes à l’origine de ces chants. « Nous prendrons les mesures les plus strictes possibles conformément à notre politique de sanctions et d’interdiction ».

Surtout que ce ne sont pas les vannes qui manquent pour qualifier ce United.

