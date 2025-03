Chelsea vient à bout de Leicester, Tottenham arrache le nul des griffes de Bournemouth

Les Blues bientôt de retour en Ligue des champions ?

Longtemps incapable de trouver la faille dans la défense de Leicester, Chelsea est finalement parvenu à percer le verrou pour s’offrir une courte victoire qui lui permet de chiper la quatrième place à Manchester City (1-0). Avant cela, Cole Palmer a notamment vu son penalty (obtenu par Jadon Sancho) être arrêté par Mads Hermansen après douze tentatives consécutives réussies, puis la tête involontaire de Tosin Adarabioyo heurter sa propre barre transversale. La solution est finalement venue d’une frappe croisée à ras de terre de Marc Cucurella à l’heure de jeu. Et puis, plus grand chose.

Pape Matar Sarr fait une Christophe Jallet 😅 Le centre du Sénégalais lobe Kepa et finit au fond des filets 👀#TOTBOU | #PremierLeague pic.twitter.com/P00UzIYrHz — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) March 9, 2025

Tottenham revient de nulle part

Dans le même temps, Tottenham a d’abord affiché une nouvelle fois toutes ses limites, avant de rattraper Bournemouth par la manche (2-2). Une demi-volée de Marcus Tavernier au second poteau et un but de près signé Evanilson, servi dans une défense en mode gruyère (entrecoupés d’un autre refusé à Justin Kluivert pour hors-jeu) placent d’abord les visiteurs aux commandes. Il faut un centre-tir incroyable de Pape Matar Sarr pour raviver la flamme côté Spurs, avant que le nul ne soit gratté sur un penalty de Heung-min Son.

Un magnifique résultat arraché contre un candidat à l’Europe !

Chelsea 1-0 Leicester

But : Cucurella (60e)

Tottenham 2-2 Bournemouth

Buts : Sarr (67e) et Son (84e SP) pour les Spurs // Tavernier (42e) et Evanilson (65e) pour les Cherries

Romelu Lukaku rétablit la vérité sur son passage à Chelsea