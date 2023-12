Nottingham Forest remballe Newcastle

Newcastle 1-3 Nottingham Forest

Buts : Isak (23e SP) pour les Magpies // Wood (45e+1, 53e, 60e) pour les Reds

Wood, l’arbre qui porte la forêt de Nottingham.

La cuvée 2023 du Boxing Day de Premier League a donc débuté par un sacré coup de Nottingham Forest qui s’est offert le scalp de Newcastle ce mardi (1-3). Bien lancés par Alexander Isak, qui provoque et transforme du plat du pied un penalty (1-0, 23e), les Magpies se délitent pourtant au fil des minutes. Anthony Elanga gâche une première grosse opportunité (33e) puis Chris Wood, ancien pensionnaire d’un St James’ Park encore dans la digestion de la dinde de Noël, égalise sur un contre éclair mené par Morgan Gibbs-White, poursuivi par Elanga et conclu par son compère d’attaque (1-1, 45e+1).

La réponse immédiate de Newcastle, frustrée par un Matt Turner bondissant (45e+4), reste sans suite et Forest en profite pour renverser son adversaire grâce à Wood, encore. Elanga perce la défense aux abois d’Eddie Howe puis transmet à Wood qui pique son ballon au-dessus de Martin Dúbravka (1-2, 53e). En feu Wood s’offre même un triplé à l’heure de jeu sur un simple appel qui dépose la défense des Magpies, avant de se jouer de Dúbravka et pousser le cuir dans le but vide (1-3, 60e). Malgré un sursaut d’orgueil et un gros double sauvetage des hommes de Nuno Espirito Santo (73e), Newcastle abdique pour la quatrième fois sur les cinq dernières journées et stagne au 7e rang (29 points), à portée de tir de Manchester United et Brighton.

Joli cadeau de Noël pour Forest, qui s’éloigne ainsi de la zone rouge (16e, 17 points).

Newcastle (4-3-3) : Dúbravka – Trippier, Botman (Hall, 79e), Schär, Burn (Livramento, 55e) – Miley, Guimarães, Longstaff (Joelinton, 71e) – Almíron (Wilson, 55e), Isak, Gordon. Entraîneur : Eddie Howe.

Nottingham Forest (4-2-3-1) : Turner – Aina, Murillo, Niakhata, Montiel (Williams, 70e) – Danilo (Kouyaté, 90e+1), Sangaré (Yates, 70e) – Hudson-Odoi (Domínguez, 79e), Gibbs-White, Elanga (Worrall, 90e) – Wood. Entraîneur : Nuno Espirito Santo.

