Pronostic Newcastle Nottingham : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Newcastle se relance contre Nottingham

Les Magpies sont en grande difficulté depuis le début du mois, eux qui ont connu 4 défaites sur les 6 derniers matchs, dont un nul suivi d’une défaite aux tirs aux buts contre Chelsea en EFL Cup. Ces défaites ont en majorité été concédées à l’extérieur en PL contre Everton (3-0), Tottenham (4-1) et Luton récemment (1-0). Le dernier revers à la maison a été infligé par le Milan en C1 (1-2), résultat qui a définitivement éliminé Newcastle de la compétition. Malgré toutes ces défaites en championnat, l’équipe n’est pas encore larguée, puisqu’elle est 7ème à quelques longueurs d’éventuelles places pour l’Europe. Le nombre d’absents ne diminue toujours pas, puisque des garçons comme Barnes, Joelinton, Pope ou encore Willock sont encore blessés, tandis que Tonali est toujours suspendu pour ses affaires de paris sportifs. Par contre, Schar a fait son retour et tiendra sa place en défense, aux côtés du meilleur passeur de l’équipe, Kieran Trippier (7). L’ancien lyonnais Guimaraes sera probablement aligné au milieu, derrière une attaque efficace avec le jeune Gordon (6 buts, 4 passes), Almiron (3 buts, 1 passe), ou encore Wilson (7 buts) et Isak (7 buts), ce dernier qui devrait être titulaire en pointe.

Toujours pas la moindre victoire pour Nottingham depuis le mois de novembre (6 défaites, 1 nul), qui se rapproche dangereusement de la zone rouge. Après les victoires combinées de Burnley et Luton lors de la dernière journée, Forrest ne possède plus que 2 points d’avance sur le premier relégable. Depuis ce match nul encourageant sur la pelouse des Wolves (1-1), ce sont deux défaites à la maison contre Tottenham (0-2) et Bournemouth (2-3). Pour ne rien arranger, deux joueurs importants vont manquer la rencontre, à savoir Awoniyi (4 buts, 2 passes) blessé, et le défenseur titulaire Boly qui a reçu un carton rouge lors du dernier match. Même l’ancien parisien Aurier, le brésilien Felipe et l’excellent milieu Sangaré sont incertains. En revanche, quelques éléments de cette équipe sont intéressants, à commencer par le milieu belge Mangala, l’ailier Elanga (ex-United, 4 buts, 3 passes), l’indispensable Gibbs-White (1 but, 3 passes), ou encore l’attaquant Wood (4 buts, 1 passe). Mais cet effectif ne devrait pas tenir contre des Magpies plus sereins devant leur public (4 victoires sur les 5 derniers matchs). Isak devrait retrouver une place de titulaire et en profitera pour inscrire un 8ème but en PL.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

