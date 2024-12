Pronostic Newcastle Liverpool : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Liverpool enchaîne à Newcastle

La Premier League rentre dans cette période de l’année où les matchs s’enchaînent et au cours de laquelle le titre se joue. Ce mercredi, Newcastle reçoit Liverpool dans un match de haut de tableau dans l’incroyable ambiance de St James’ Park. Les supporters des Magpies sont déçus par l’entame de leurs protégés qui occupent seulement la 11e place avec 3 points de retard sur le dernier ticket pour une place européenne. Les hommes d’Eddie Howe viennent de perdre des points importants lors des 2 dernières journées, en se faisant surprendre à domicile par West Ham puis en obtenant juste un nul à Crystal Palace. À Selhurst Park, les Magpies ont pensé décrocher les 3 points mais se sont fait rejoindre sur le gong pour un nul aux allures de défaite. De plus, lors de cette rencontre, Isak est sorti blessé et sera absent contre Liverpool. La bonne nouvelle pour Newcastle est que Wilson a récemment effectué son retour tandis que la défense est toujours privée de Botman, Lascelles et Krafth. À domicile, Newcastle a déjà réussi de bons résultats cette saison en dominant Arsenal ou en signant un nul contre Man City.

► 10€ SANS DÉPOSER d’argent + 100€ de bonus en Freebets chez UNIBET

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour en profiter ⇐ ⇐

En face, Liverpool réalise une entame de saison incroyable puisque les Reds sont en tête en Ligue des champions et de la Premier League, avec un également un quart de finale de Carabao Cup au programme. Malgré le départ de Klopp, Liverpool a certainement trouvé le remplaçant idéal avec Arne Slot, qui n’était pas le nom le plus clinquant sur la liste l’été dernier. L’ancien coach du Feyenoord a apporté sa touche avec une maîtrise plus grande dans le jeu. Alors que les Reds avaient un calendrier dantesque lors du dernier mois, ils ont seulement perdu des points lors du nul à Arsenal (2-2). La semaine passée, les partenaires de Van Dijk ont réalisé d’excellentes prestations en surclassant le Real Madrid (2-0) et Manchester City (2-0). Lors de ces 2 matchs, Liverpool a été au-dessus avec des joueurs affichant une complémentarité incroyable. Mo Salah a également confirmé son excellente forme en étant décisif contre les Skyblues avec un but et une passe décisive. Sans Konaté, Gómez devrait enchaîner en défense centrale, tandis que Nunez et Jones pourraient retrouver une place de titulaire. Sur une dynamique incroyable, Liverpool devrait s’imposer à St James’ Park face à un Newcastle pas au mieux.

► Le pari « Victoire Liverpool » est coté à 1,75 chez Unibet qui vous accueille en ce moment avec un bonus EXCLU de 110€ en utilisant le code « SOFOOT » : 10€ sans déposer d’argent + 100€ de bonus classique

► Profitez d’un bonus de 110€ en EXCLU chez Unibet :

– Inscrivez-vous avec le code « SOFOOT ».

– Vous avez le droit à 10€ de bonus offerts directement SANS DÉPOSER D’ARGENT

– Et aussi, votre 1er pari est remboursé en Freebets jusqu’à 100€ !

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 175€.

– Si votre pari est perdant, vous recevez 100€ de Freebets pour continuer à jouer.

– De plus, vous avez toujours vos 10€ offerts sans déposer pour jouer !

► Le pari « Salah buteur » est coté à 2,10 chez Unibet qui vous accueille en ce moment avec un bonus EXCLU de 110€ en utilisant le code « SOFOOT » : 10€ sans déposer d’argent + 100€ de bonus classique

► Profitez d’un bonus de 110€ EXCLU chez Unibet :

– Inscrivez-vous avec le code « SOFOOT ».

– Vous avez le droit à 10€ de bonus offerts directement SANS DÉPOSER D’ARGENT

– Et aussi, votre 1er pari est remboursé en Freebets jusqu’à 100€ !

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 210€.

– Si votre pari est perdant, vous recevez 100€ de Freebets pour continuer à jouer.

– De plus, vous avez toujours vos 10€ offerts sans déposer pour jouer !

30€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent pour parier sur nos pronostics Newcastle – Liverpool

Vous avez envie de parier sur nos pronostics Newcastle – Liverpool sans pression ? Le seul bonus qui vous le permet c’est les bonus sans avoir à déposer d’argent.

Bonne nouvelle, le partenaire paris sportifs de So Foot, RueDesJoueurs, vous a négocié 30€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent :

10€ chez ZEbet en cliquant sur l’offre correspondante ;

chez en cliquant sur l’offre correspondante ; 10€ chez Unibet avec le code SOFOOT ;

chez avec le code ; 10€ chez ParionsSport En Ligne avec le code RDJ110 ;

Les codes promos indiqués ici sont à inscrire dans votre formulaire d’inscription (ils sont parfois déjà préremplis). Certains de ces bonus vous proposent également de profiter d’un autre bonus après, si vous décidez de déposer !

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, vous pouvez jouer nos pronostics Newcastle – Liverpool avec d’autres bonus chez d’autres sites :

– Un 1er pari remboursé de 100€ en CASH chez PMU Sport

– Un 1er pari remboursé de 100€ DIRECT chez Winamax

– Un 1er pari remboursé de 100€ en bonus chez Betclic

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Retrouvez le Pronostic Newcastle Liverpool détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !

Liverpool miraculé, Tottenham renversant, Chelsea déçoit encore