Liverpool fête la nouvelle année par un feu d’artifice

Liverpool 4-2 Newcastle

Buts : Salah (49e & 86e S.P.), Jones (74e) & Gakpo (78e) pour les Reds // Isak (54e) & Botman (82e) pour les Magpies

Onze parades, dont un penalty arrêté, et plusieurs festivals au cours de la soirée : pour sa sixième titularisation de la saison en Premier League, Martin Dúbravka – qui remplace Nick Pope depuis début décembre – a fait très fort, ce lundi sur la pelouse de Liverpool. Un match héroïque qui n’a pas empêché le portier slovaque de Newcastle d’en manger quatre, en moins d’une période, face aux hommes de Jürgen Klopp. Malgré une énorme emprise sur le match et 34 frappes au total, Pool a longtemps peiné à prendre le dessus sur les Magpies – qui n’étaient pas si loin que ça du hold up – mais a réalisé un gros dernier quart d’heure (4-2), conservant trois points d’avance sur Aston Villa, et cinq sur Arsenal (défait à Fulham) ou Manchester City (qui compte un match de moins). Spoiler : Mohamed Salah a plutôt été en vue, pour son dernier match avant de filer à la CAN en Côte d’Ivoire.

1 – With an Expected Goals figure of 7.27 this evening, Liverpool recorded the highest xG total on record (since 2010-11) in a single Premier League game. Bombarded. pic.twitter.com/a0Fy24HHGz — OptaJoe (@OptaJoe) January 1, 2024

Trente secondes après avoir été privé de l’ouverture du score à cause d’un minuscule hors-jeu de Darwin Núñez, Luis Díaz est revenu à la charge et a gratté un penalty au duel avec Sven Botman, puis Mohamed Salah a débuté son récital en… bourrinant sur Dúbravka (22e). Malheureux au rebond sur cette action, Trent Alexander-Arnold a réglé la mire et sa reprise excentrée un gros quart d’heure plus tard serait directement entrée dans la short list pour le but de la saison, si elle n’avait pas ricoché sur le montant (39e). Bouillant sur son côté gauche, Díaz a allumé la lumière après la pause, pour permettre à Núñez (qui a gaspillé un nombre incalculable de cartouches) et Salah de sortir la tête de l’eau, le premier servant le second pour enfin lancer les hostilités (1-0, 49e).

150 – Mohamed Salah has scored 150 Premier League goals for Liverpool, becoming just the fifth player to reach this milestone for a single club in the competition after Harry Kane (Tottenham), Sergio Agüero (Man City), Wayne Rooney (Man Utd) and Thierry Henry (Arsenal). Greats. pic.twitter.com/zOEoyhpz77 — OptaJoe (@OptaJoe) January 1, 2024

Après l’égalisation des Magpies, à qui la VAR avait refusé un but en première (Dan Burn, 37e) et qui sont revenus lorsque le délicieux Anthony Gordon a mélangé Alexander-Arnold et envoyé Alexander Isak frapper (1-1, 54e), Salah a porté les Rouges vers la victoire : son échange avec Diogo Jota a permis à Curtis Jones de se retrouver seul face à la cage vide (2-1, 74e), sa galette de l’extérieur a amené Cody Gakpo à faire le break (3-1, 78e) puis son deuxième penalty de la soirée a fait mouche, cette fois, après une faute de Dúbravka sur Jota généreusement sifflée par Anthony Taylor (4-2, 86e). Entre temps, les hommes d’Eddie Howe étaient restés debout quelques minutes grâce à Sven Botman, monté haut sur corner (3-2, 82e). Il en faut de toutes les couleurs, pour un beau feu d’artifice.

LFC (4-3-3) : Alisson – Alexander-Arnold, I. Konaté, Van Dijk, J. Gomez – Szoboszlai (Gravenberch, 64e), Endō (Mac Allister, 75e), C. Jones – Salah, Núñez (Gakpo, 64e), L. Díaz (Jota, 65e). Entraîneur : Jürgen Klopp.

NUFC (4-3-3) : Dúbravka – Livramento, Schär, Botman, Burn (Hall, 82e) – Miley (Almirón, 54e), Guimarães, Longstaff – Gordon, Isak, Joelinton (Lascelles, 82e). Entraîneur : Eddie Howe.

