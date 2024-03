Mohamed Salah de retour à l’entraînement

Mettez Salah et n’y touchez plus !

Les dernières semaines de Mohammed Salah n’ont pas été des plus faciles. L’Égyptien s’était d’abord blessé lors d’un match face au Ghana comptant pour les phases de poule de la CAN. De retour en Angleterre, il s’était ensuite fait mal aux ischio-jambiers lors du succès des joueurs de Klopp face à Brentford (1-4) le 17 février dernier. Les Scousers peuvent désormais respirer : leur idole a repris l’entraînement ce mercredi. Et ce n’est pas anodin : les Reds entament une semaine décisive qui les verra affronter le Sparta Prague en huitièmes de finale de Ligue Europa et surtout Manchester City en Premier League, où Liverpool tient la dragée haute à ses rivaux.

Sinon, le Salah du Stade rennais peut peut-être faire illusion.

